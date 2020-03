Auch diese Sportler sind homosexuell

In der Sportwelt ist es noch immer ein Tabu, das für viel Aufmerksamkeit sorgt. Doch am Freitag hat Spitzenschwinger Curdin Orlik im «Tages-Anzeiger» dieses Tabu gebrochen und die Aufmerksamkeit in Kauf genommen. «Ich will frei sein. Ich bin so, ich kann nichts dafür. So bin ich geboren», sagt 27-jährige Bündner und outet sich als schwul.

In der Schweiz ist er der erste Topsportler, der öffentlich zu seiner Homosexualität steht. International gab es in der Vergangenheit jedoch schon einige, die diesen Schritt gemacht haben – klicken Sie sich durch die Bildergalerie. (lai)