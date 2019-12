«In gewissen Kategorien sind wir schon jetzt über dem Limit»

Die Strasse überlässt Corsin Caluori am Sonntag dann doch den Teilnehmern. Ursprünglich wollte sich der neue OK-Präsident des Zürcher Silvesterlaufs eines nicht nehmen lassen: sich trotz Chefstress eine Startnummer anzuheften und zusammen mit seinem Sohn in der Vater-Kind-Kategorie mitzulaufen.

Doch dann wurde der Sohnemann an ein Fest eingeladen, das in seiner Prioritätenliste höher rangierte als der Lauf mit dem Papa – weshalb Vater Caluori sich nun ganz auf seine neue Aufgabe als Verantwortlicher für knapp 21'000 Läuferinnen und Läufer konzentrieren kann.

Caluori mag beim Silvesterlauf neu sein in der Rolle. Das Metier ist ihm aber bekannt: Er verdient sein Geld seit langem mit der Organisation von Sportevents. Und doch ist der Silvesterlauf auch für ihn eine spezielle Nummer. Üblicherweise entwickelt er Rennen von Grund auf neu, etwa am Gigathlon oder dem Wings-for-Life-Run. Nie zuvor übernahm er einen brummenden Lauf – was der Silvesterlauf angesichts seiner stattlichen Teilnehmerzahl ist.

Friktionen beim Übergang

«Mein Ziel ist es, diesen ersten Silvesterlauf unter meiner Führung sauber über die Bühne zu bringen, dass es für die Teilnehmer nahtlos weitergeht», sagt Caluori. Schon dafür musste er zusammen mit seinem Team in den vergangenen Monaten ziemlich wirbeln. Der Übergang vom langjährigen Silvesterlauf-Chef Bruno Lafranchi zu Caluori gestaltete sich nicht ganz einfach, zwischen Lafranchi und dem Inhaber des Silvesterlaufs, dem TV Unterstrass, war es zu Friktionen gekommen. Zudem waren mit Lafranchi vier weitere Ressortchefs abgetreten.

Als Aussenstehender versuchte sich Caluori aus dem Konflikt herauszuhalten. Der 42-Jährige ist bestrebt, Lafranchis Werk weiterzuführen. Schliesslich hatte sich der Silvesterlauf während dessen 27-jähriger Tätigkeit zum heutigen Laufriesen entwickelt. «Ich führe sein Lebenswerk weiter. Davor habe ich Respekt», sagt Caluori. «Aber keine Hemmungen», fügt er selbstbewusst an.

«Wir haben auf dieses Jahr hin 20 Streckenvarianten geprüft. Doch irgendwo standen wir immer an.»

Entsprechend lang ist die Liste mit Ideen, wie der Silvesterlauf verändert oder erneuert werden könnte. Caluori lässt jedoch vorerst kaum ein Blick auf diese zu. Im ersten Jahr will er sich den Ist-Zustand anschauen und von dort weitere Veränderungen angehen.

Die generellen Herausforderungen, die der Lauf durch die engen Gassen der Zürcher Innenstadt mit sich bringt und die bereits Lafranchi beschäftigten, hat auch Caluori rasch erkannt. Der beschränkte Platz ist der Hauptgrund dafür, dass der OK-Präsident keine Wachstumsstrategie fahren und sich stattdessen «qualitativ statt quantitativ verbessern» will. «Ich glaube, dass wir bezüglich der Zahl der Teilnehmer in gewissen Kategorien schon jetzt über dem Limit sind», sagt er. Die kritische Grösse ist die Gesamtfläche der Strecke, deren Hauptrunde gerade einmal 2,6 Kilometer misst. Auf dieser bewegen sich in den grossen Kategorien über 2000 zugleich.

Der 42-jährige Corsin Caluori kennt sich aus mit Sportwettkämpfen, organisierte u.a. mehrere Gigathlons. Foto: PD

«Für ein Wachstum brauchten wir mehr Quadratmeter Strasse, müssten die Strecke vergrössern, verlängern oder verbreitern», sagt Caluori. Doch eine längere Rundstrecke ist aufgrund der vielen unverrückbaren Einschränkungen schwierig realisierbar. «Wir haben auf dieses Jahr hin 20 Streckenvarianten geprüft. Doch irgendwo standen wir immer an», sagt Caluori. So blieb doch die bisherige.

Das Hauptproblem ist der zu allen Seiten hin begrenzte Raum. Weil der Trambetrieb gewährleistet sein muss, kann zum Beispiel nicht zugleich das Limmatquai und die Bahnhofstrasse für die Laufenden gesperrt werden. Mehr Platz fände sich in unmittelbarer Nähe zwar durchaus. Vorne am See etwa. Nur: «Der Silvesterlauf ist ein Erlebnislauf. Es ist wichtig, dass er in der weihnachtlichen Innenstadt stattfindet.»

Mehr als der Finisherpreis

Die Strecke ist aber nur einer von vielen Faktoren, die sich Caluori genauer angeschaut hat. Sein wichtigstes Ziel ist es, künftig «die Qualität zu steigern. Wir wollen die Mittel haben, um ein cooles Erlebnis zu bieten. Denn als Läufer merkst du, ob ein Veranstalter knapp bei Kasse ist.» Dabei geht es ihm um mehr als einen möglichst wertigen Finisherpreis. Sondern um Dinge, die die Teilnehmer gar nicht unbedingt bewusst wahrnehmen: ein einheitliches Design der Beschilderung etwa, liebevoll gestaltete Newsletter oder die klare Leitung der Läufer nach dem Ziel.

Mehr ins Detail mag Caluori nicht gehen. Er sagt: «Ich weiss, wo wir noch optimieren können. Aber dieses Jahr höre und schaue ich erst einmal zu.» Anfang Januar wird er dann seinen Computer starten und die Planung für den Silvesterlauf 2020 und darüber hinaus in Angriff nehmen. «Wir haben eine Riesenliste mit Dingen, die wir angehen wollen», sagt er nur. Wer weiss: Vielleicht mag dann in einem Jahr auch sein Sohn mitlaufen.