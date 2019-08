Rissveds führt – Neff mit einer Minute Rückstand

In der Lenzerheide in Graubünden stehen am Sonntag die Cross-Country-Rennen auf dem Programm. Was liegt für die beiden Einheimischen Jolanda Neff und Nino Schurter drin? Verfolgen Sie ab 11.20 Uhr das Rennen der Frauen und ab 13.50 Uhr das Rennen der Männer.

Die 26-jährige Neff wartet nach wie vor auf ihren ersten Saisonsieg. Bislang stehen vier 2. Plätze und ein 8. Rang zu Buche. Im Gesamtweltcup führt die Weltmeisterin von 2017 dennoch mit 2052 Punkten vor der Amerikanerin Kate Courtney (1998 Punkte).

(erh)