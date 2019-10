Rücktritt von Schwingerkönig Glarner

Matthias Glarner zieht sich aus dem Sägemehlring zurück. Der 33-jährige Berner gab am Samstag seinen Rücktritt bekannt.

Glarner wurde 2016 in Estavayer Schwingerkönig. Mehrere Monate nach dem Titelgewinn stürzte er bei einem Fotoshooting in Hasliberg von einer Gondel und erholte sich nie richtig davon. Wegen den schweren Verletzungen, die sich Glarner beim Sturz zuzog, konnte der Berner sein Comeback erst in diesem Jahr geben.

Beim Eidgenössischen in Zug in diesem Jahr konnte Glarner nicht an seine Leistungen vor der Verletzung anknüpfen. Der Titelverteidiger verpasste einen Kranzgewinn. In seiner Karriere feierte Glarner 14 Siege an Kranzfesten und gewann 116 Kränze. (heg)