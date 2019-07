Schweizer Duo verliert Halbfinal-Krimi

An der grossen Sensation schnupperten Tanja Hüberli und Nina Betschart. Das Duo hatte sich in Hamburg überraschend für den WM-Halbfinal qualifiziert. Mit dem Finaleinzug hätte erstmals ein Schweizer Frauenteam im Beachvolleyball eine WM-Medaille auf sicher gehabt. Doch dieser Traum platzte gegen Sarah Pavan und Melissa Humana-Paredes.

Die Schweizerinnen starteten zwar vielversprechend ins Duell mit dem an Position 9 gesetzten Duo aus Kanada. Sie legten im ersten Durchgang vor, gerieten dann allerdings 5:6 in Rücklage. Mit drei Blockpunkten in Serie konnte Hüberli den Rückstand in einen 9:8-Vorsprung verwandeln. Doch die Nordamerikanerinnen drehten auf und erkämpften sich gar eine Zweipunkte-Führung (18:16). Diese vermochten die Bernerinnen wettzumachen, nur nutzten Pavan/Humana-Paredes dann ihren dritten Satzball.

Im zweiten Durchgang unterliefen den Kandadierinnen Fehler am Laufmeter. So wurde es für das als Nummer 16 gesetzte Schweizer Duo ein Leichtes, schnell auf 7:3 davonzuziehen. Hüberli/Betschart hielten den herausgespielten Vorsprung aufrecht, wenn sich auch etwas Nervosität breit machte. Pavan schwächelte bei der Ballannahme, was die Schweizerinnen gnadenlos ausnutzen. Mit 21:17 realisierten sie den Satz-Ausgleich mühelos.

Chance zum Sieg erkämpft – und verspielt

Wiederum mussten Hüberli/Betschart in einen Entscheidungssatz. In der K.o.-Runde hatten sie stets den ersten Satz abgegeben, dann aber die Spiele gedreht und gewonnen. Diesmal blieb ihnen ein solcher Exploit verwehrt. Zu Beginn verlief das Tiebreak ausgeglichen, ehe Kanada mittels eines geblockten Balls das 6:5 und sogleich ein weiterer Punkt gelang. Zwar verkürzten die Schweizerinnen immer wieder, doch Pavan/Humana-Paredes reagierten jeweils prompt darauf und erarbeiteten sich gar einen Vierpunkte-Vorteil (12:8). Erneut kamen Hüberli/Betschart heran (10:12), verloren dann aber unter Druck stehend drei Punkte in Serie.

Die Partie schien gelaufen, doch vier Matchbälle konnten abgewehrt werden. Überraschend meldeten sich die Schweizerinnen zurück und erspielten sich gar selber einen Matchball (17:16). Diesen vermochten sie aber nicht zu verwerten und so schlugen die Kanadierinnen zurück. Bei 18:17 nutzten sie ihren insgesamt achten (!) Machtball und feierten daraufhin den Sieg. Hüberli/Betschart konnten ihre riesige Enttäuschung nicht verbergen, waren sie doch so nah dran gewesen. (mro)