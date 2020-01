So trauert die Welt um Superstar Kobe Bryant

Der ehemalige Basketball-Superstar Kobe Bryant ist am Sonntag bei einem Hubschrauberabsturz in Kalifornien tödlich verunglückt. Mehrere nordamerikanische Medien, darunter das Sportportal ESPN, bestätigten den Absturz des Helikopters mit fünf Insassen nahe Los Angeles. Zunächst hatte das Newsportal TMZ über den Tod des 41-jährigen ehemaligen Topstars der Los Angeles Lakers berichtet. Die Feuerwehr teilte mit, dass es an Bord keinen Überlebenden gegeben habe. «Unwirklich. Kobe tot mit 41. Gebete gehen an die Familien aller fünf Opfer», schrieb der frühere deutsche NBA-Profi Detlef Schrempf bei Twitter. Unklar war zunächst, ob weitere Mitglieder von Bryants Familie an Bord waren. Es wird berichtet, dass auch Kobes 13-jährige Tochter Gianna unter den Todesopfern sein soll.

Bei nebligem Wetter war die Maschine vom Typ Sikorsky S-76 am Morgen (Ortszeit) abgestürzt und in Flammen aufgegangen. Dieses Feuer habe es den Rettungskräften erschwert, zum Unglücksort zu gelangen, berichtete die «Los Angeles Times» unter Berufung auf einen Sprecher. Die Zeitung zitiert weitere Quellen, wonach der Hubschrauber in Orange County gestartet war, dem Wohnort Bryants im Südosten von Los Angeles, Calabasas liegt etwa 30 Kilometer westlich von der Stadt.

«Das sind schreckliche Nachrichten!», twitterte US-Präsident Trump.

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Der bekannte US-Musiker Pharell Williams schreibt, dass die Welt einen «Giganten» verloren habe.

The world lost a giant today

Rest In Peace Kobe Bryant. Also praying for the other passengers that we lost and their families. — Pharrell Williams (@Pharrell) January 26, 2020

Aber auch US-Rapper wie Lil Wayne, Ice Cube oder Snoop Dog teilen in den sozialen Medien ihre Beileidsbekundungen.

We lost a King. 824 — Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) January 26, 2020

I can’t believe that my hero and friend is gone too soon. I’m numb. pic.twitter.com/VOZtxqfvJA — Ice Cube (@icecube) January 26, 2020

Währenddessen versammeln sich die Fans am Staples Center, der Arena der Los Angeles Lakers.

A memorial for Kobe Bryant has been started outside the Staples Center.



(via @Chiney321) pic.twitter.com/DMIezZag9L — Yahoo Sports (@YahooSports) January 26, 2020

Beim Spiel zwischen den Denver Nuggets und Houston Rockets mit dem Schweizer Clint Capela im Kader kam es vor Spielbeginn zu einer Schweigeminute.

The Rockets & Nuggets hold a moment of silence for Kobe Bryant. pic.twitter.com/5LV9ddyi42 — NBA TV (@NBATV) January 26, 2020

Auch die Spielergewerkschaft der NBA veröffentlichte ein Statement: «Wir sind fassungslos und am Boden zerstört von der Nachricht des plötzlichen Tods von Kobe Bryant. Wörter können nicht seinen Einfluss auf unsere Spieler, die NBA und das Basketball-Spiel ausdrücken. Das ist ein monumentaler Verlust für die Basketball-Gemeinde und unsere Herzen sind einfach nur gebrochen. Wir schicken Liebe und Gebete an seine Frau Vanessa und die ganze Familie.» (erh/dpa)