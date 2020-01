So verschwinden die Festtags-Kilos am schnellsten

Das Caquelon ist abgekühlt, die Guetzlidose leer gegessen. Wir haben unseren Sinnen und unserem Magen über die Festtage Gutes getan, doch ein paar Kilogramm können bei den ganzen Gaumenfreuden schon mal hinzukommen – denen geht es jetzt an den Kragen. Da aber auch der (Arbeits-)Alltag wieder beginnt und die Freizeit knapp ist, zeigen wir Ihnen, wie Sie die Festtags-Kilos am schnellsten wieder wegtrainieren.

Der Grundsatz

Will man die unnötigen Fettreserven loswerden, gilt es, mehr Kalorien zu verbrennen, als man zu sich nimmt. Da ist Sport ein gutes Rezept.

Was ist eine Kalorie?

Bei Nahrungsmitteln wird der jeweilige Nährwert in Kilokalorien, abgekürzt kcal, angegeben. Umgangssprachlich ist oft von Kalorien die Rede, wenn eigentlich Kilokalorien gemeint sind. Kalorie ist eine veraltete Energieeinheit. Per physikalischer Definition ist es die Menge an Energie, die benötigt wird, um ein Gramm Wasser um ein Grad zu erhitzen.

Kalorien sind lebensnotwendig. Sie liefern dem Körper die Energie, die er braucht, um zu funktionieren.

Wieviel Kalorien benötigt der Mensch?

Menschen sind Individuen. Daher ist auch der Kalorienbedarf unterschiedlich. Er hängt von Geschlecht und Alter ab. Auch Grösse und Gewicht spielen eine Rolle: Wer grösser und/oder schwerer ist, hat eine grössere Körperoberfläche und verliert dadurch mehr Wärmeenergie. Der Körper benötigt mehr Energie, um die Körpertemperatur zu halten.

Auch von der Tätigkeit hängt der Bedarf an Kalorien ab – bei körperlicher Arbeit wird mehr Energie benötigt, da auch mehr verbraucht wird.

Man kann vereinfacht sagen: Ohne Bewegung verbraucht der Mensch in einer Stunde eine Kilokalorie pro Kilogramm Körpergewicht. Da wir uns aber täglich bewegen, erhöht sich der Bedarf an Kalorien.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO nennt daher folgenden Kalorienbedarf: Männer zwischen 20 und 50 Jahren sollten 2300 Kilokalorien pro Tag aufnehmen, Frauen gleichen Alters 1800.

Welcher Sport verbrennt am schnellsten Kalorien?

Weg von der Theorie und hinein in die Praxis. Nicht ganz überraschend sind Radfahren, Joggen und Langlauf an der Spitze der Kalorienverbrenner. Beim Schwimmen werden nicht ganz so viele Kalorien verbrannt, dafür ist die sportliche Betätigung im Wasser rücken- und gelenkschonend. Neben der Fettverbrennung steigert man bei allen genannten Sportarten auch seine Ausdauer – ein wünschenswerter Nebeneffekt.

Wer Probleme hat, alleine Motivation zu finden, der verabredet sich entweder zum gemeinsamen Radfahren, Joggen, Schwimmen oder geht den Festtagskilos mit einem Mannschaftssport an den Kragen. Der Kalorienverbrauch pro Stunde ist hierbei jedoch geringer, wie folgende Übersicht zeigt:

Wie sollte trainiert werden?

Wir wollen die überflüssigen Kilos loswerden, das heisst die körpereigenen, gespeicherten Fettreserven verbrennen. Für eine schnelle Gewichtsreduktion sollte daher nüchtern trainiert werden, die letzte Mahlzeit 3 bis 5 Stunden her sein, da der Körper als erstes die gerade durch die Nahrung aufgenommene Energie bezieht und erst danach die gespeicherten Fettreserven verbrennt. Aber Achtung: Diese Art des Trainings dient der Gewichtsreduktion, nicht der optimalen Trainingsleistung.

Wie im Diagramm oben gut zu sehen ist, spielt auch die Geschwindigkeit beim Training eine Rolle. Vereinfacht gesagt: Wer schneller rennt, Rad fährt oder schwimmt, verbraucht im Vergleich zu geringeren Tempi mehr Kalorien pro Stunde. Also sollte, wer wenig Zeit hat, seine Trainings in hohem Tempo absolvieren, um dabei mehr Kalorien zu verbrauchen.

Längere Trainingseinheiten haben den Vorteil, dass die Fettverbrennung mit der Belastungszeit zunimmt. Wer länger trainiert, verbrennt im Schnitt mehr Fett pro Minute.

Verringern Sie die Intensität nicht gegen Ende eines Trainings, steigern Sie diese. Das ist besser für die Fettverbrennung, da diese so nach Trainingsende auf einem höheren Niveau liegt.

Und: Warten Sie nach dem Training mit der Nahrungsaufnahme, so greift der Körper auch nach Trainingsende auf die gespeicherten Fettreserven zurück.