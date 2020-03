Soll ich noch ins Fitness? Was ist mit dem Training der Kinder?

Der Spitzensport in der Schweiz steht still. Und auch der Hobbysport ist betroffen. Der Fussballverband zum Beispiel rät, auf allen Stufen auf Trainings zu verzichten. Was löst das bei Ihnen Frau Warnke als Sportärztin aus?

Ich unterstütze alle Massnahmen, die vom Bundesamt für Gesundheit sinnvollerweise angeordnet worden sind. Aber das heisst nicht, dass grundsätzlich auf Sport verzichtet werden muss. Wir sollten uns Gedanken darüber machen, wie Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene die Möglichkeit haben, sicher Sport zu treiben. Wenn sich Trainer und Vertreter der Gemeinde zusammensetzen, finden sich sicher Wege, um auch Mannschaftstrainings in anderer Form als gewöhnlich durchzuführen.

Das heisst: Kreativität ist notwendig?

Trainings in kleinen Gruppen sind denkbar. Gerade bei Kindern könnte das auch eine erzieherische Komponente haben. Wichtig ist, dass die Trainer die Verhaltensregeln eingehend erklären. Was ist ein gefährlicher Kontakt? Wo und wie könnt ihr euch schützen? Die offiziellen Richtlinien müssen eingehalten werden. Aber das bedeutet nicht, dass es ­keinen Spielraum mehr gibt, dass wir nicht darüber sprechen sollten, was wir trotz allem tun können. ­Niemand weiss, wie lange dieser Zustand anhalten wird.

Es könnte länger gehen.

Darum müssen wir nicht nur die Form der Sozialkontakte überdenken, sondern auch die Form des Sporttreibens. Bewegung ist für Kinder und Erwachsene elementar, es hat bei Kindern zum Beispiel auch Einfluss auf das Lernvermögen. Und jeder Hobbysportler weiss, welch ausgleichende, gar antidepressive Wirkung es haben kann, wenn wir Sport treiben. Ich bin überzeugt, dass sich durch den Sport eine positive Grundstimmung in der Gesellschaft beibehalten lässt.

Bei allen Vorsichtsmassnahmen: In Teamsportarten wie Fussball, Handball oder Unihockey kommt es in Zweikämpfen zumindest zum kurzen Körperkontakt. Besteht bereits da die Gefahr einer Virusübertragung?

Diese Frage muss ich mit Ja beantworten. Eine Gefahr besteht. Nur: Die Kontaktzeit ist sehr kurz, und damit ist das Risiko gering. Aber Trainer könnten für diesen begrenzten Zeitraum auch mehr Technik- und Taktikübungen machen, also dem Kontakt ausweichen und andere Schwerpunkte setzen.

Müsste es auch eine Benimmregel sein, mit dem Spucken aufzuhören, das beim Fussball selbst bei Kindern allgegenwärtig ist?

Unbedingt! Mich nervt es generell, wenn auf Fussballplätzen, Strassen und Fusswegen gespuckt wird. Ich sehe nicht erst jetzt überall Keime, wenn einer spuckt. Wir wissen mittlerweile, dass Viren bis zu vier Tage und unabhängig vom Wetter auf Oberflächen überleben können. Also ist Spucken ein Risiko. Und vielleicht ist das Spucken auch ein Grund, weshalb in China ganze Strassenzüge mit Desinfektionsmittel eingesprüht wurden.

Sie glauben, dass Kinder sich schnell an neue Regeln anpassen können. Gilt das auch für Erwachsene?

Ich weiss nicht, ob die Erwachsenen immer vernünftig genug sind. Können 20-, 25-jährige Fussballer auf das Umarmen und auf das Küssen verzichten beim Torjubel? Ich kann mir vorstellen, dass sie relativ unvorsichtig sind, weil sie finden: Uns passiert gar nichts, wir sind jung und stark. Aber leider wird mit solchem Verhalten das Virus in der Gesellschaft verbreitet.

Sendet falsche Signale: Warnke ärgert sich über jubelnde Fussballer, die sich um den Hals fallen. (Bild: Keystone)

Also nicht Teamsport für alle?

Grundsätzlich sehe ich es so: ­Menschen, die wissen, was Hygiene bedeutet und die auch Distanz halten können, sollen ihren Sport ausüben und anderen zeigen, wie man es am besten macht.

Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie jüngst im Fussball Jubelszenen nach einem Torerfolg sahen, vor dem Anpfiff aber das Handeschütteln zur Begrüssung untersagt worden war?

Ich freue mich zwar über Emotionen. In der aktuellen Situation sendet ein solches Verhalten aber die falschen Signale, und deshalb ärgerte es mich. Wenn nachher eine ganze Mannschaft in Quarantäne muss, wird das ja nicht mehr vom Fernsehen erfasst. Ob gewollt oder ungewollt: Der Leistungssportler im Fernsehen hat Vorbildfunktion. Entsprechend muss er sich in Zeiten der Coronavirus-Epidemie verhalten.

Das Jubel-Beispiel zeigt, wie schwierig es ist, gewohnte Verhaltensmuster zu stoppen.

Das ist sicher so. Es kommen bei diesem Beispiel wohl mehrere Dinge zusammen: Können Sportler im Fluss des Spiels so etwas überhaupt kontrollieren? Wahrscheinlich nein. Und: Die Fussballer sind jung. Individuell wird ihnen nicht viel passieren – auch wenn sie sich mit dem Virus infizierten. Zudem ist es beim Mannschaftssport nicht die Regel, dass die Athleten auch noch an die Gesundheit der Zuschauer denken müssen. Es ist Neuland für alle.

Gibt es Sportarten, die bedenkenlos ausgeübt werden können?

Golf, Joggen, ­Rudern im Skiff, Tischtennis, Kanu, Segeln ...

Was ist mit Tennis? Schwimmen?

Tennis ist kein Problem. Beim Schwimmen sagen Virologen, dass dies kein Problem ist. Ich persönlich bevorzuge den See.

Wie empfehlenswert ist es, das Fitnesscenter zu besuchen?

Ich mache jeden zweiten Tag Krafttraining. Wenn ich nicht ins Fitnesscenter gehen kann, gehts mir nicht gut. Also gehe ich, es sei denn, das Bundesamt für Gesundheit verbietet es.

Haben Sie keine Bedenken, wenn gleich neben Ihnen jemand keucht und schwitzt?

Wenn viele Geräte frei sind, jemand aber doch gleich jenes neben mir nimmt, getraue ich mich zu ­sagen: Könnten Sie bitte Abstand halten und auf einem Laufband oder Stepper weiter weg von mir trainieren!

Das könnte für Verstimmung sorgen.

Da habe ich als Doppelbürgerin und geborene Deutsche weniger Probleme… (lacht) Man darf doch keine Angst haben, jemanden darauf aufmerksam zu machen, dass sein Verhalten momentan nicht korrekt ist.

Würden Sie auch Hanteln in die Hand nehmen?

Sicher, und ich tue es auch. Momentan trainiere ich absichtlich ohne Handschuhe. Meine Hände kann ich zu hundert Prozent richtig waschen, die Handschuhe kann ich nicht nach jedem Training bei 60 Grad waschen. Ich achte extrem darauf, dass ich mir mit den Händen während des Trainings nicht ins Gesicht fasse. Und am Ende des Trainings wasche und desinfiziere ich die Hände. Das reicht. Benutze ich ein Ausdauergerät, desinfiziere ich es vor dem Training – und nach dem Gebrauch natürlich auch. Wichtig ist, das Desinfektionsmittel einige Sekunden einwirken zu lassen.

Sehr beliebt ist in Fitnesscentern Sport in der Gruppe, zum Beispiel beim Spinning oder Bodypump. Ist davon gerade in engen Räumen mit vielen Leuten abzuraten?

Auch da gilt es, dem Bundesamt für Gesundheit zu folgen. Was ich unabhängig von Corona finde: Es ist unglaublich, wie eng die Fahrräder teilweise beieinanderstehen. Wieso nur? Das begünstigt die Verbreitung von Viren. Vielleicht findet nun ein Umdenken statt, vielleicht wird nun mehr Wert darauf gelegt, etwas Platz zu haben und nicht Körper an Körper auf dem Velo sitzen zu müssen.

Sie sehen in der Krise also auch Chancen?

Viele sogar. Dazu zähle ich auch vernünftigen Umgang und solidarisches Miteinander.

Mit einer Erkältung oder Grippe sollte man unbedingt zuhause bleiben. (Bild: Keystone)

Wenn wir etwas Positives sehen möchten, dann ist es wohl auch der bewusstere Kampf gegen Virenherde. Bisher hat sich doch kaum jemand konsequent gegen Grippeviren geschützt.

Das ist so. Teilweise ist man schon ein Weichei, wenn man mit einer Erkältung nicht zur Arbeit geht.

Und das stört Sie?

Es ist dumm. Niemand ist ein Held, wenn er mit einer Erkältung zur Arbeit geht. Ich bin schneller wieder gesund, wenn ich konsequent zu Hause bleibe. Ausserdem stecke ich niemanden an. Mit der Corona-Epidemie wird das vielleicht allen Menschen stärker bewusst. Das wäre auch für die Zukunft ein Gewinn.

Wenn ein Sportler an seine Leistungsgrenze geht, ist er danach während einiger Stunden anfälliger auf Grippeviren. Gilt das auch beim Coronavirus?

Wer exzessiv Sport treibt und die Erholungsphasen nicht einhält, kommt irgendwann an den Punkt, an dem Sport unser Immunsystem nicht mehr stärkt, sondern schwächt. Bei den Leichtgewichtsruderern beispielsweise können wir dies häufig beobachten: Sie trainieren nicht nur hart, sie müssen auch noch auf die Ernährung achten und häufig das Gewicht reduzieren, was wiederum Einfluss auf ihre Erholung hat.

Lässt sich also sagen: Sport treiben stärkt das Immun­system, sofern man sich auch vernünftig ernährt und zwischen den Aktivitäten gut erholt?

Genau.

Wie viele Athleten kommen derzeit zu Ihnen und machen sich im Zusammenhang mit dem Coronavirus Sorgen?

Keine. Und ich mache viele Untersuchungen.

Wieso fragt niemand?

Es ist für sie kein Thema, sie haben keine Angst.

Müssen Sie Sportler darauf hinweisen, wie wichtig zum Beispiel Handhygiene ist?

Ich habe schon relativ früh die Hand nicht mehr zur Begrüssung gereicht. Das irritierte viele. Ich frage viele meiner Patienten, ob sie wissen, wie sie sich verhalten müssen. Die meisten wissen es.

Darf man Sport treiben, wenn man sich nur leicht krank fühlt, vielleicht nur leicht erkältet ist?

Egal, ob Coronavirus oder ein anderes Virus: Wer krank ist, trainiert nicht. Das Einzige, was jemand zum Beispiel mit einer Erkältung tun sollte: leichtes Rumpfstabilisationstraining und leichtes Krafttraining. Von allem anderen rate ich ab. Und auf keinen Fall darf jemand Ausdauertraining machen. Unser erkälteter Körper ist krank und anfällig. Bei härteren Trainings kann das Virus – egal welches – auf andere Organe übergreifen, zum Beispiel auf Herz, Lunge oder Nieren.

Viele Menschen tun sich enorm schwer damit, wenn sie keinen Sport treiben können. Vermutlich verhalten sich deshalb auch viele nicht vorbildlich.

Ich war im vergangenen Jahr zweimal während dreier Wochen krank. Auch mich nervt es, krank zu sein – vor allem, weil ich dann keinen Sport machen kann. Wenn ich es aber trotzdem versuche, wird es mir nachher noch schlechter gehen. Deshalb macht es einfach keinen Sinn. Wir müssen uns in solchen Fällen in Geduld üben.

Bestehen in Verbindung mit Sport und Viren weitere Risiken?

Einige Viruserkrankungen können einen richtigen Leistungsknick provozieren, der viele Wochen und manchmal gar Monate andauern kann. Bekannt ist dies vielen Sportlern vom sogenannten Pfeifferschen Drüsenfieber. Vom Coronavirus ist das nicht bekannt.

Sie haben das Rumpfstabilisationstraining erwähnt, das immer möglich sein soll. Uns erschöpft auch das schon.

Auch da gibt es aber verschiedene Stufen. Einfaches Anspannen des Beckenbodens zum Beispiel ist möglich. Oder Rumpfbeugen. Oder Planks, also Ellbogenstütz. Einfach nicht erschöpfend. Das heisst: Wiederholungszahl limitieren, lieber auf Qualität als auf Quantität achten.

Sie waren bis zu den Olympischen Sommerspielen 2016 medizinische Leiterin der Schweizer Delegation. Wie geht es nun hinter den Kulissen von Swiss Olympic zu und her, da im Sommer eigentlich die Spiele in Tokio geplant sind?

Die Organisatoren in Tokio haben zwar klar signalisiert, dass sie die Lage unter Kontrolle haben. Auch das Internationale Olympische Komitee wird alles unternehmen, um sichere Spiele zu ermöglichen. Aber natürlich: Das Coronavirus löst Unruhe aus.

Was glauben Sie: Finden die Spiele statt, die am 27. Juli beginnen sollen?

Vielleicht hat sich die Situation bis zum Start beruhigt. Entscheidend wird aber wohl sein, wie die epidemiologische Situation in den teilnehmenden Ländern bis dahin aussieht. Angenommen, die Anzahl der Fälle in den USA explodiert: Was passiert dann? Können die meisten Athleten teilnehmen oder nicht? Haben alle kompetitiv trainieren können? Stellt sich die Frage nach der sportlichen Fairness? Es müssen alle abwarten, wie sich die Situation entwickelt.

Glauben Sie, dass Athleten aus Angst vor Corona nicht an die Spiele wollen?

Nein, sie gehören ja nicht zur ­Risikogruppe. Sollte sich ein Athlet infizieren, rechnen wir nur mit leichten Symptomen. Aber: Im olympischen Dorf wohnen für einen begrenzten Zeitraum 10’000 bis 12’000 Athleten und zusätzlich Betreuer, Trainer und Delegierte. Das olympische Dorf lebt vom Gefühl des Miteinanders und von den sozialen Kontakten über die nationalen Grenzen hinaus. Sind Infekte im Umlauf, können diese Infekte auch weitergegeben werden. Infektionsmanagement und Quarantäne bei ansteckenden Erkrankungen sind deshalb immer ein Thema, auf das sich jede Delegation exakt und detailliert vorbereitet.

Noch vor den Sommerspielen ist die Fussball-EM vom 12. Juni bis 12. Juli in zwölf Ländern geplant.

Auch hier gilt: Bis zum Start müssten die epidemiologischen Herde unter Kontrolle sein.

Laut Experten wird das Virus den Sommer überleben. Stehen wir in einem Jahr am gleichen Punkt und stellen uns dieselben Fragen?

Vielleicht gibt es bis dahin einen Impfstoff. Doch auch ohne Impfung werden wir nicht am gleichen Punkt stehen, weil die Immunität in der Bevölkerung in einem Jahr höher sein wird. Zudem werden wir von der jetzigen Epidemie gelernt haben. Entsprechend tiefer wird die Zahl der neuen Ansteckungen sein.

