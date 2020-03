Stresstest für Japan – und die Fälle nehmen wieder zu

Die Schulen? Geschlossen. Die Menschen? Müssen zu Hause bleiben. Japan im Stresstest. Das Internationale Olympische Komitee? Nicht beunruhigt von alledem.

Jedenfalls will uns dies Thomas Bach glauben lassen, der IOK-Präsident und nie um eine glattgebügelte Parole verlegen. Er werde, sagte der Deutsche am Freitag in Tokio, «der Flamme der Spekulation keine weitere Nahrung geben» und hielt fest, vermutlich ein für alle Mal: «Das IOK setzt sich zusammen mit allen Behörden für den Erfolg der am 24. Juli beginnenden Olympischen Spiele ein.»

Ein Schwergewicht beim IOK sagt: Die Zeit wird knapp

Unschwer zu erraten, dass die Aussage eine Reaktion auf eine andere Stimme aus dem IOK war. Eine schwergewichtige sogar: Kurz zuvor hatte der frühere Chef der Welt-Antidoping-Agentur, Richard Pound, im Interview mit «Associated Press» gesagt, es bliebe für Olympia ein Zeitfenster von drei Monaten, um das Virus vor Ende Mai unter Kontrolle zu bringen.

«Einen Anlass wie diesen verschiebt man nicht. Den sagt man ab.»Richard Pound, ehemaliger Chef der Welt-Antidoping-Agentur

Das IOK-Mitglied aus Kanada verriet so, dass sich der Dachverband, dessen Vizepräsident und Vorstandsmitglied er viele Jahre gewesen war, sehr wohl mit dem Worst Case beschäftigt. Alles andere wäre fahrlässig – aber noch ist nicht die Zeit, einen Plan B auszusprechen – sofern es überhaupt einen geben kann. Pound: «Einen Anlass wie diesen verschiebt man nicht. Den sagt man ab.»

Tatsächlich ist jetzt die entscheidende Phase. «Wir stehen am Scheidepunkt für die Eindämmung des Virus», mahnt Norio Ohmagari, Direktor für Infektionskrankheiten im nationalen Gesundheitszentrum. «Wenn wir die nächsten Ansteckungswellen eindämmen können, wäre das ein gutes Zeichen für Olympia. Gehen die Fälle aber nicht zurück, müssen wir uns mit einer Absage beschäftigen.» In Friedenszeiten wäre das ein Novum für Olympia.

Der japanische Premier Shinzo Abe rief die Schliessung aller Schulen und Universitäten bis Anfang April aus.



168 Infektionsfälle gab es bislang in Japan, hinzu kamen die fast 700 infizierten Passagiere an Bord eines Kreuzfahrtschiffes, das am 5. Februar in Yokohama unter Quarantäne gesetzt wurde. Von einer Normalisierung also keine Spur: Wie die «Japan Times» berichtet, nahmen die Infektionsfälle zuletzt sprunghaft zu. Vor drei Tagen rief der japanische Premier Shinzo Abe daher die Schliessung aller Schulen und Universitäten bis Anfang April aus. Die Baseball-Meisterschaft findet ohne Zuschauer statt.

Nach einem ersten Todesfall in der Präfektur Hokkaido im Norden des Landes haben am Freitag die Behörden auf der Insel den Notstand ausgerufen, der es erlaubt, den Menschen eine Ausgangssperre aufzuerlegen. Er gilt auch für Sapporo – die Millionenstadt ist im August Austragungsstätte des olympischen Marathons.

Der Tokio-Marathon am Sonntag, 1. März 2020, fand statt, es waren jedoch nur Elite-Läufer zugelassen. (Bild: Reuters)

Und was, wenn Japan das Virus doch noch rechtzeitig loswird? Die Regierung wird sich wohl fragen müssen: Will sie 11'000 Sportlerinnen und Sportler, deren Coaches und Betreuerinnen, Tausende Medienvertreter und total nicht weniger als 10 Millionen Besucher aus aller Welt im Land, die die Keime zurückbringen könnten?

Fallen Qualifikationen weg, sind Olympiastartplätze in Gefahr

«Das Leben fühlt sich völlig normal an», meldet Ralph Stöckli. Der St. Galler ist Delegationsleiter von Swiss Olympic, Tokio 2020 sind seine dritten Olympischen Spiele, und noch bis am Montag weilt er derzeit ein weiteres Mal auf Rekognoszierung in Japan. Es ist sein letzter Besuch, bevor am 24. Juli im Olympiastadion die Eröffnungsfeier steigt.

Auch einige Läufer des Tokio-Marathons trugen Gesichtsmasken. (Bild: Reuters)

Stöckli erreichen derzeit viele Mails, und bei der Kommunikation mit den Verbänden ist ihm eines besonders wichtig: «Panik zu vermeiden. Auf unsere Vorbereitung darf eine mögliche Absage keinen Einfluss haben. Sie liegt sowieso ausserhalb unserer Macht.» Seine grössere Sorge gilt deshalb den noch anstehenden Qualifikationswettkämpfen. Fallen sie wegen der Virusverbreitung aus, kann das Einfluss auf den Gewinn von Olympiastartplätzen haben.



