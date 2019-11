Überragendes Südafrika zum 3. Mal Weltmeister

Südafrika hat sich zum dritten Mal zum Rugby-Weltmeister gekrönt. Die Springboks setzten sich im WM-Final in Yokohama gegen die favorisierten Engländer 32:12 (12:6) durch und holten nach 1995 und 2007 erneut die begehrte Webb-Ellis-Trophy. Damit zogen die Südafrikaner nach Titeln mit den Neuseeländern gleich, die sich am Freitag durch ein klares 40:17 (28:10) gegen Wales die Bronzemedaille gesichert hatten.

Entscheidend für den Triumph des Teams von Trainer Rassie Erasmus waren eine überragende Defensive, erfolgreiche Straftritte von Handré Pollard und späte Versuche von Makazole Mapimpi und Cheslin Kolbe.

Die Freude ist riesig nach dem Sieg:

Incredible scenes as @Springboks bench goes wild after winning Rugby World Cup 2019#ENGvRSA #RWC2019 #RWCFinal pic.twitter.com/zU3ssS68Rt