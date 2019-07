Wanders mit fantastischem Schweizer Rekord

Der Genfer lief in Luzern 7:43,62 über 3000 m. Mujinga Kambundji schaffte über 200 m die WM-Limite. Mehr...

Porträt Europarekord im Halbmarathon – Julien Wanders entreisst Mo Farah in 59:13 Minuten die Marke und sagt den übermächtigen Afrikanern den Kampf an. Zufrieden ist er in den Emiraten nur mässig. Mehr...