An der Erfolgshatz zerbrach er fast

Gregor Schlierenzauer ist so dünn, dass man glaubt, durch ihn hindurchsehen zu können. 63 kg wiegt er bei 1,82 m. Selbst in seinen erfolgreichsten Tagen schien er physisch darum fast zu verschwinden, dabei war der Tiroler ein Gigant seines Sports: Mit 23 Jahren durfte er sich gemessen an Siegen im Weltcup bereits Erfolgreichster je nennen. Das Supertalent, das bereits mit 16 erstmals auf oberster Wettkampfstufe gewonnen hatte, prägte diesen Sport der mutigen Leichtgewichte über fast ein Jahrzehnt – dann stürzte es ab.

Doch es war nicht die naheliegende Art von Verletzung, die Schlierenzauer erfasst und vor der sich seine Mutter über all die Winter so sehr gefürchtet hatte. Schlierenzauer wurde nicht bei einem Flugtempo von 100 km/h von einer Windböe erfasst. Er knallte nicht nach einer missglückten Landung kopfvoran in den Schnee. Schlierenzauer, dieser scheinbar smarte Sonnyboy und begnadete Fotograf, zerbrach innerlich fast. Er konnte nicht mehr. Also liess er die überraschte Öffentlichkeit im Dezember 2015 wissen, dass er sich vom Skispringen zurückziehe – unbefristet und mit offenem Ausgang, was seine Laufbahn betreffe.

Die erhellende Doku

Doch Schlierenzauer ist in seinem ohnehin schon wintersportvernarrten Land nicht einfach ein Wintersportler. Schlierenzauer ist – neben einzelnen Alpinen – der Star. Weil er diese Rolle durchaus annahm, bot er immer wieder Einblicke in sein Seelenleben, das jedoch auf sein Leben als Athlet beschränkt war.

Insofern war es typisch, dass er noch in seiner schwierigsten Phase als Sportler und damit Mensch ein Kamerateam ganz nahe an sich heranliess. «Weitergehen» heisst das Porträt. Es entstand im Auftrag von Servus TV und wurde in diesem Herbst öffentlichkeitswirksam auf die Olympiasaison hin ausgestrahlt. Servus TV gehört Red Bull. Der Getränkehersteller ist einer von Schlierenzauers wichtigsten Sponsoren. Kritik konnte man von diesem Heranzoomen an einen Erfolgsverwöhnten auf Sinnsuche darum nicht erwarten. Dafür besticht das Porträt durch Intimität.

Tränen kullern Schlierenzauer früh im Film über die Wangen, als er kurz nach seinem temporären Abschied vom Sport in die Kamera sagt: «Ich bin ausgebrannt, an einem Punkt, an dem ich von vielen Hilfe brauchte, aber keiner da ist. Ich bin fast alleine gelassen. Jetzt verstehe ich zum ersten Mal den Spruch, dass nur in Erfolgszeiten viele Schulterklopfer da sind.» Die Szene verdeutlicht, warum Schlierenzauer als öffentliche ­Figur polarisiert: Seine Kritiker halten ihn vor allem für einen begnadeten Selbstdarsteller.

Dass er also noch seine Krise für eine Dokumentation hergibt, ist für sie der ­finale Beleg. Diese Ansicht mag schlüssig sein und greift doch zu kurz, weil der Film offenbart, was mit einem jungen Mann passieren kann, der auf einem Gebiet herausragt: Er droht daran zugrunde zu gehen – trotz Erfolg, Geld und vielen Erfahrungen, die Durchschnittsmenschen nie machen werden.

«Ich musste aus diesem sportlichen Hamsterrad von immer höher, schneller, weiter ausbrechen. Getrieben von meinem Traum, der beste Skispringer zu werden und dann zu sein, habe ich über Jahre nur funktioniert. Jetzt geht es darum, auch einmal zu leben», sagt Schlierenzauer im Film. Denn als er sportlich alles erreicht hatte, was es für ihn zu ­gewinnen gab, fühlte er nicht mehr viel. Aufgerieben hatte er sich auch an den internen Rangeleien, weil er starke Teamkollegen hatte. Sie hinterfragten seine Anführerrolle. Schlierenzauer widerspricht im Film also der Mär, dass starke interne Konkurrenz stets nur förderlich sei, jeden im Team voranbringe. Sie kann auch ermüden, wenn sie entgleitet und von den Coachs teilweise gar gefördert wird wie damals im österreichischen Team.

Wieder fühlen

Statt neue sportliche Ziele zu benennen, stellt sich Schlierenzauer ab dem Winter 2016 immer wieder dieselben grundlegenden Fragen: «Wer bin ich? Was will ich? Wo will ich hin? Will ich das überhaupt noch?» Erste Sinnfragen hatte der Hochbegabte unterdrückt. Als sie sich vor der Olympiasaison 2014 in ihm ausbreiteten, war er vor diesem Schlüsseljahr noch nicht bereit, sich einer schonungslosen Selbstreflexion zu stellen.

Vor sich davonlaufen aber konnte Schlierenzauer irgendwann nicht mehr. Auch aus einem einfachen Grund: Skispringen kann gefährlich sein. Wer sich seiner Sache nicht sicher ist, sollte besser nicht mit fast 100 km/h auf einen Absprungtisch zurasen. Insofern musste er sich ohnehin aus dem Rennen nehmen – und Antworten auf seine vielen bohrenden Fragen finden.

Zu den eindrücklichsten Szenen der Dokumentation gehört, als Schlierenzauer über seine Gefühle redet, dabei aber immer nur von «man» spricht, als rede er nicht von sich, sondern einer anderen Person, als wolle er noch immer nicht wahrhaben, dass ihn diese Lebenskrise im Griff hat. Auch dank professioneller Hilfe fand er einen Zugang zu seinen Gefühlen, artikulierte sie – statt sie zu unterdrücken.

Gleichzeitig war er auch sportlich bereit, loszulassen und sich als Skispringer neu zu erleben. Denn eines wurde ihm klar: Er wollte weiterspringen. Schlierenzauer wechselte zu einem jungen Trainer, der ihn noch nie gecoacht hatte und ihn als Athlet erst kennen lernen musste. Da waren also noch keine «Muster eingeschliffen», wie es Schlierenzauer nennt. Dieses sanfte Heranführen an sein altes Leben mit viel mehr Freiraum leitete er am Skigymnasium von Stams ein, wo er als Knabe und Jugendlicher gelebt und trainiert hatte. Im Film springt und isst Schlierenzauer mit Nachwuchsspringern, erfährt ihre verspielte Freude und ihr Leben im Moment. Er entdeckt seinen Original-Schlierenzauer wieder und sein Hauptmotiv, das ihn als Kind antrieb: Spass.

Sich gedulden statt siegen

Er begreift, dass er nur mit dieser fast schon kindlichen Freude auf die Schanzen zurückkehren kann, will er reüssieren. Das heisst in seinem Fall: erneut der beste Skispringer zu werden. Selbst ein Kreuzbandriss im März 2016 beim Heliskiing hat er da verdaut. Erwachsen und gereift fühlt sich Schlierenzauer am Ende dieses Jahres (und der Dokumentation).

Doch die Rückkehr fällt ihm schwer, auch weil er sich sowohl vor letzter wie dieser Saison verletzte – und seine Gegner besser geworden sind. Der erfolgreiche Schlierenzauer von einst taugt nicht mehr zum Siegspringer von heute. Davon ist er ohnehin weit weg. Zuletzt verpasste er in Engelberg zweimal den Final. An der Vierschanzentournee, die an diesem Wochenende beginnt, ist der knapp 28-Jährige darum nur prominenter Mitflieger. Noch mag sich Gregor Schlierenzauer damit begnügen. (Tages-Anzeiger)