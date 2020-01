Danioth wohl schwer am Knie verletzt

Ein Renntag zum Vergessen: Während beim Parallel-Riesenslalom von Sestriere die junge Französin Clara Direz erstmals in ihrer Karriere im Weltcup triumphierte, waren selbst die besten Schweizerinnen bereits im Achtelfinal ausgeschieden. Allesamt gegen Italienerinnen: Wendy Holdener unterlag der Speed-Spezialistin Sofia Goggia, Aline Danioth stürzte gegen Federica Brignone, Lara Gut-Behrami scheiterte knapp an Marta Bassino.

Holdener, der Zweiten der Qualifikation, missglückte gegen Goggia vor allem der Start: Sie stiess sich zu früh ab und fuhr zunächst ins Starttor. «Danach fand ich das Gefühl zwar wieder, aber plötzlich zog Goggia an mir vorbei», bilanzierte die Schwyzerin, die tags zuvor im Riesenslalom das Podest als Vierte knapp verpasst hatte.

Zwei ganz unterschiedliche Durchgänge erlebte Danioth. In der ersten Runde schaltete sie Petra Vlhova aus – die Slowakin hatte zuletzt drei Rennen in Serie gewonnen. Als es die Urnerin danach im Achtelfinal wieder mit einer grossen Nummer zu tun bekam, mit Riesenslalom-Weltcupleaderin Federica Brignone, schied sie jedoch spektakulär aus und musste längere Zeit gepflegt werden. Sie wurde mit dem Rettungsschlitten abtransportiert und mit der Rega in die Schweiz geflogen für genauere Untersuchungen. Auch wenn die Diagnose noch aussteht: Befürchtet wird, dass sich die 21-Jährige schwer am Knie verletzt hat.

Schlechte Nachrichten aus #Sestriere: Aline Danioth hat sich wohl ernsthaft am rechten Knie verletzt. Sie wird nun mit der Rega in die Schweiz geflogen und dort genauer untersucht. #srfski pic.twitter.com/iva0p3li27 — SRF Sport (@srfsport) January 19, 2020

Gut-Behrami schliesslich äusserte sich nach ihrem Out kritisch über das Konzept der Parallelrennen, die in diesem Jahr erstmals eine eigene Weltcupwertung erhalten. Gegenüber SRF sagte die Tessinerin: «Es ist eine gute Show, aber fühlt sich nicht wie ein richtiges Rennen an. Ich finde es gut, dass etwas Neues ausprobiert wird, die Parallelrennen sind spektakulär. Aber es wäre schade, würden sie eine Abfahrt oder einen Riesenslalom ersetzen.» (wie)