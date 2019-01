Das kollektive Schweizer Scheitern im Video

Sechs von 30. Was für eine Ausgangslage, sechs von 30 Fahrern im zweiten Lauf vom Slalom in Zagreb waren Schweizer. Ein Fünftel also aller für den zweiten Durchgang Qualifizierten. Mehr stellte niemand, nicht die Österreicher, nicht die Italiener und auch nicht die Franzosen. Die Chancen auf einen Podestplatz oder zumindest auf ein schönes Teamresultat waren gross: Ramon Zenhäusern (7), Daniel Yule (8), Luca Aerni (11), Loic Meillard (14), Tanguy Nef (28) und Marc Rochat (30) sollten dazu beitragen.

Den Anfang machte Rochat. Er hatte sich als 30. gerade so für den zweiten Lauf qualifiziert. Seine Fahrt dauerte 17 Tore, dann fiel ihm der Ski ab. Es war der Auftakt in einen missglückten zweiten Lauf der Schweizer.

Oder doch nicht? Nach Rochat war die Reihe an Tanguy Nef und damit schon am Highlight aus helvetischer Sicht. Der Genfer hielt sich als einer von zwei Fahrern schadlos und machte ganze 15 Plätze gut, landete schlussendlich auf Platz 13. Der zweite Lauf von Nef:

Die Hoffnung auf ein Top-Resultat des Teams war also wieder intakt, Nef zeigte, was da möglich war in diesem zweiten Lauf. Es kam anders. die Schweizer scheiterten der Reihe nach.

Zuerst Loic Meillard:

Dann Luca Aerni:

Und zum Schluss mit der Aussicht auf ein Glanzresultat auch Ramon Zenhäusern:

Es ist – abgesehen von Nef und Yule – ein Nachmittag zum Vergessen für das Schweizer Team. Nichtsdestotrotz zeigte der erste Lauf, dass die Slalom-Truppe wohl so gut ist wie nie und man diesen zweiten Lauf in die Akte Ausrutscher einordnen kann. Schliesslich schieden im zweiten Lauf von Zagreb insgesamt neun Fahrer aus, darunter auch der nach dem ersten Durchgang führende Marco Schwarz aus Österreich. (red)