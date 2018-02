Das schöne Sein in der Eiskanal-WG

Zimmertür Nummer 803 öffnet sich, Zwillinge mit breiten Schultern bitten herein. Rahel und Eveline Rebsamen, 23 Jahre alt, beide mit kräftigen Oberschenkeln, beide Bob-Anschieberinnen.

Zwillinge unterscheiden ist so eine Sache, auch bei den Rebsamen-Schwestern. Die beiden trennt in diesen olympischen Tagen Kleines – und doch Entscheidendes. Die eine trägt zwei Ringe in der Nase, die andere einen. Die eine fährt im Bob Schweiz 1 mit, die andere muss zuschauen. Rahel ist jene mit den zwei Nasenringen und dem Platz im Schlitten, Eveline ihr Ersatz.

Es ist Tag der offenen Tür im Schweizer Athletenhaus in Pyeongchang, und die beiden Anschieberinnen zeigen ihr Reich. Es ist bescheiden, der Raum eng, überall liegen Kleider herum, die Schränke sind so klein, die Wäsche muss an anderen Orten Platz finden. «Klein, aber gut ist es», sagt Eveline. Die Zwillinge wohnen in der Eiskanal-WG. Sie teilen sich eine Vierzimmerwohnung mit Pilotin Sabina Hafner und der Mechanikerin sowie der Skeletonfahrerin Marina Gilardoni.

Heimat auf dem Küchensims

Die Wohnung hat nicht nur wegen des beschränkten Platzes ihre Limiten: Die Kochelemente sind mit Plastik überzogen, die Wohnungen sollen nach den Spielen für gutes Geld und möglichst unbeschädigt verkauft werden.

Auf dem Küchensims liegt etwas Heimat. Milchschokolade von Cailler und Lindt, diejenige mit Nuss durften die Schwestern nicht nach Südkorea einführen. Im Zimmer der Zwillinge dampft ein Befeuchter gegen die trockene Luft an. Ein Brief von Evelines Freund ziert den Nachttisch – er darf erst am Valentinstag geöffnet werden. Der Bobanzug hängt am Schrank, Socken sind auf einer Stange drapiert, auf dem Bett von Pilotin Hafner liegen eine Wasserpumpenzange und ein Rollgabelschlüssel. «Um den Bobcontainer zu öffnen», sagt sie.

Weil im Zweierbob nur zwei Menschen Platz haben, kann ihr nur eine der Schwestern beim Anschieben helfen, die andere muss draussen bleiben: Eveline. Das hat Pilotin Hafner entschieden. «Erst war es hart», sagt Eveline, vor allem auch, weil beide gleich schnell und gleich kräftig sind. «Es macht es etwas einfacher, dass es meine Schwester ist, die mich verdrängt hat», sagt sie.

Rahel erzählt, wie schnell man im olympischen Dorf mit anderen Athleten ins Gespräch kommt. Tatsächlich, es ist ein schönes Sein im Athletendorf. Menschen in der Blüte ihres Lebens treffen aufeinander, um sich während des Tages auf der Piste oder der Loipe zu messen und am Abend am selben Tisch zu speisen. Das olympische Dorf ist ein Ort von Welt. In acht Wohntürmen sind die verschiedenen Nationen untergebracht, draussen treffen sie sich. Im Unterhaltungszelt spielt ein Kanadier gegen einen Letten an der Konsole Fussball. Hinter ihnen lochen Rumänen am Billardtisch Kugeln ein, Amerikaner blödeln herum. Ein Haus weiter ist die Wäscherei. 30 Waschmaschinen und 30 Tumbler lassen hier ihre Trommeln wirbeln. Ein Kanadier lässt sich das Waschen von einem Volunteer erklären, eine Rumänin sucht ihre Wäsche in einer der vielen Trommeln.

Der Multi-Faith-Raum

Im Fitnessraum trainieren Frauen und Männer mit Gewichten so schwer wie Zementsäcke. Es müssen Bobfahrer sein, weder Skispringer noch Langläufer haben diese Brustumfänge. Ganz in der Nähe ist auch der Multi-Faith-Room, der Raum der Stille. Wobei: Die fünf Weltreligionen sind nicht in einem Raum untergebracht, sondern in fünf. Zwei dieser fensterlosen Räume sind voll mit staubigen Klappstühlen, drei mit dickem Teppich. Die Stuhlreligionen seien das Christentum und das Judentum, sagt die Raumbetreuerin. Weiter finden sich im Dorf ein Spital, eine Floristin, ein Coiffeur, eine Post, eine Bank, selbst eine eigene Zeitung erscheint hier.

Das Athletenhaus in Pyeongchang bietet Platz für 3500 Menschen. Weitere 2400 Sportler sind unten am Meer in Gangneung einquartiert, Ort der Hallensportarten. Die Schweizer Eishockeyaner, Curlingspieler und Eisschnellläufer sind da und geniessen etwas, das ihre Kollegen in den Bergen nicht haben: die Schnellesskette mit dem grossen M. Als einzige Schweizer haben übrigens die Snowboarder einen Privatkoch. Dies, weil sie ausserhalb des olympischen Dorfes hausen.

Zurück im Zimmer 803, der Eiskanal-WG: Die Zwillinge Rebsamen sprechen über ihre olympischen Ziele. Ein Diplom ist für sie realistisch. Pilotin Hafner hört nach den Spielen auf. Für die Schwestern aber soll der Weg im Eiskanal weitergehen. Eveline wird bald die Bobschule besuchen und sich als Pilotin versuchen. Die Zwillinge wollen zusammen in den Schlitten. (Tages-Anzeiger)