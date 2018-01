Das sind unsere Hoffnungsträger an den Olympischen Spielen

Es sind viele Namen, die Ralph Stöckli, der Chef de Mission von Swiss Olympic, an diesem Nachmittag im solothurnischen Luterbach präsentiert. Einige bekannter, andere weniger. Eines aber eint alle Athleten, die erwähnt werden: Sie dürfen nach Südkorea reisen und in Pyeongchang die Schweiz an den Olympischen Spielen vertreten. Die Delegation, die die Selektionskommission von Swiss Olympic bestimmte, umfasst 171 Sportlerinnen und Sportler. Darunter sind nicht wenige, denen zugetraut wird, Grosses erreichen zu können.



Da wäre zum Beispiel der Langläufer Dario Cologna. Nach dem überlegenen Tour-de-Ski-Sieg Anfang Jahr gewann der Langläufer am Wochenende in Seefeld auch das letzte Weltcuprennen vor den Olympischen Spielen. Cologna liess seiner Konkurrenz beim Massenstart über 15 Kilometer Skating keine Chance. Es war der vierte Saisonsieg des 31-Jährigen. Das Selbstvertrauen stimmt. Einem Medaillengewinn steht nichts im Weg.



Alpinteam mit viel Medaillenpotenzial

In Form ist auch Wendy Holdener. Die Sportlerin des Jahres erlebt einen formidablen Winter. Am vergangenen Wochenende bestätigte sie auf der Lenzerheide ihre gute Form mit einem Sieg in der Kombination und einem dritten Rang im Slalom. Es sind die beiden Disziplinen, in denen sie auch an den Winterspielen triumphieren will. Dass sie an Grossanlässen reüssieren kann, zeigte sie schon im vergangenen Jahr, als sie in St. Moritz Weltmeisterin in der Kombination wurde.



Generell steckt im Alpinteam einiges an Medaillenpotenzial. Da wäre zum Beispiel Speed-Spezialist Beat Feuz, der zuletzt magische Wochen erlebte. Der 30-Jährige gewann das Heimrennen in Wengen, in Kitzbühel wurde er nur knapp um den Sieg gebracht, und in Garmisch-Partenkirchen stand er am Ende wieder ganz zuoberst auf dem Podest. Feuz könnte ein Jahr nach dem Weltmeistertitel in der Abfahrt nun auch Olympiasieger werden. Es wäre das Highlight dieser magischen Wochen.



Weniger zufrieden mit ihren Resultaten, aber trotzdem nicht abzuschreiben ist Lara Gut. Nach ihrer Verletzung sucht die Tessinerin noch ihre alte Lockerheit. Immerhin, Mitte Monat gewann sie den Super-G in Cortina d’Ampezzo. Es ist jene Disziplin, bei welcher am ehesten mit ihr gerechnet werden muss. Dem Alpinteam ist zusätzlich auch im Teamevent, der neu zum Olympiaprogramm gehört, einiges zuzutrauen. Der Parallel-Riesenslalom ist eine Disziplin, die den Schweizern behagt.



Bischofbergers formidable Entwicklung

Einer, dem ebenfalls Medaillenchancen eingeräumt werden, ist Skicrosser Marc Bischofberger. Der Appenzeller gewann in dieser Saison bereits zwei Weltcuprennen und führt die Gesamtwertung gegenwärtig an. Es ist der vorläufige Höhepunkt einer Entwicklung, die zu Beginn der Saison so niemand erwartet hatte. Erst seit letztem Sommer ist Bischofberger Vollprofi. Ursprünglich strebte er nach Top-10-Resultaten, nun ist es plötzlich eine Olympiamedaille.



Trümpfe haben die Schweizer auch bei jenen Skifahrern, die nicht schnell, sondern vor allem akrobatisch unterwegs sind: Die Rede ist von den Freeskiern Andri Ragettli und Giulia Tanno. Beide lieferten im Weltcup zuletzt sehr ansprechende Resultate. Ob ihnen das auch in Südkorea gelingt?



Ein Fragezeichen muss man ebenfalls hinter Snowboarder Iouri Podladtchikov setzen. Nach seinem schweren Sturz an den X-Games liegt der amtierende Olympiasieger mit einem Nasenbeinbruch und einer Gehirnerschütterung im Spital. Dass er ein Stehaufmännchen ist, bewies er zuvor, als er innert Rekordzeit einen Kreuzbandriss kurierte.



Nach Silber nun Gold für Galmarini?

Beschwerdefrei unterwegs ist derweil Snowboarder Nevin Galmarini. Im Parallel-Riesenslalom gehörte er schon vor vier Jahren in Sotschi zu den Favoriten, wo er die Silbermedaille gewann. Auch an diesen Winterspielen ist ihm einiges zuzutrauen, zumal er gegenwärtig den Gesamtweltcup anführt.



Einen Coup traut man ebenso den Schweizer Curlern zu. Vor einer Woche gewann das Genfer Quartett um Skip Peter De Cruz sensationell den Grand Slam in Kanada und liess die gesamte Curling-Elite hinter sich. Gut möglich, dass nach den Olympischen Spielen einige Schweizer mehr die Namen der vier Curler des CC Genf kennen. Es steht jedenfalls nicht schlecht um die Medaillenaussichten der Sportnation Schweiz. (cst)