Der Bombenskifahrer und das Biest

Ein Tipp von Beat Feuz vor der ersten Fahrt auf der Streif, diesem Biest unter den Weltcuppisten? Marco Odermatt ist 21 und das erste Mal in Kitzbühel. Er sitzt im Hotel der Schweizer und sagt: «Ich brauche keine Tipps von Feuz.» Hat der Mann, der an der Junioren-WM im letzten Jahr die Konkurrenz mit Goldmedaillen im Riesenslalom, dem Super-G, der Abfahrt und der Kombination düpierte, etwa bereits den Boden unter den Füssen verloren? Oder haben ihm die Worte von Marcel Hirscher in Adelboden den Kopf verdreht, als der siebenfache ­Gesamtweltcupsieger sagte, Odermatt könne den Gesamtweltcup gewinnen, Olympiasieger werden – «und was es sonst noch alles gibt»?

«Kurz vor dem Start war ich schon nervös, kamen das Adrenalin, der Respekt, ja, vielleicht sogar ein bisschen Angst.»Marco Odermatt

Nein, Odermatt ist nicht einer, der dazu neigt, sich grösser zu machen, als er ist. Seine Aussage hat dementsprechend nichts mit überhöhtem Selbstvertrauen zu tun. Odermatt sagt: «Ich brauche keine Tipps von Beat, weil er auf einem ganz anderen Niveau fährt. Bei ihm geht es um einen Podestplatz, um den Sieg. Er schraubt auf hohem Level an Details herum, schaut, was es noch leiden mag auf dieser Piste. Bei mir gehts um ganz andere Dinge.» In erster Linie darum: Wie kommt er heute auf der Abfahrt heil durch all die Klippen, heil ins Ziel?

Am Dienstag hatte er seine Premiere auf der Streif. Odermatt sagt nüchtern: «Eigentlich ist es gleich wie überall. Ich muss gut Ski fahren, mich konzentrieren und mich langsam herantasten.» Dann aber sagt der Innerschweizer, der normalerweise mit jedem seiner Worte den Eindruck vermittelt, als wolle er grosse Emotionen im Keim ersticken: «Kurz vor dem Start war ich schon nervös, kamen das Adrenalin, der Respekt, ja, vielleicht sogar ein bisschen Angst.» Ja, was ist schon normal in Kitzbühel?

Grübeln – mehr aber nicht

Da gerät auch der ruhige junge Mann aus Buochs, den so schnell nichts erschüttern kann, ins Grübeln, wenn er den steilen Starthang vor Augen hat. Mehr aber nicht. Odermatt weiss, wie er umgehen muss mit den vielen neuen Herausforderungen, die auf ihn zuströmen in diesem Winter. Beaver Creek, Bormio, Gröden, das alles waren Premieren. Nun also folgt die Streif, die Königin.

Odermatt fährt seine dritte Weltcupsaison und ist schon angekommen in der grossen Welt des Skisports. Siebter und Achter war er im Riesenslalom von Val-d’Isère und im Super-G in Bormio. Und jüngst Zehnter im Riesenslalom von Adelboden, sein bisheriges «Saisonhighlight», das Hirscher zur gewagten Aussage verleiten liess, Stichwort: Olympiasieger. Odermatts Vater meldete sich, sprach von «blöden Worten». Wenn man wisse, wie schmal der Grat sei, «dann sind das die falschen Ausdrücke».

Odermatt junior schmunzelt über Hirschers Lobhudelei. «Das ist ja schön und gut», sagt er, «aber ich habe in Adelboden über zweieinhalb Sekunden auf ihn verloren. Das ist eine Weltreise. Ich bin derart weit weg von meinem ersten Weltcupsieg. Und Siege bräuchte es erst noch einige, um den Gesamtweltcup zu gewinnen.»

Das Lob des Chefs

Es sind solche Worte, die Andy Evers gefallen, dem Abfahrtschef der Schweizer. Der Österreicher sagt: «Mit dem ganzen Interesse an ihm und dem Lob umzugehen, ist nicht einfach. Aber er macht das ganz gut.» Überhaupt hat er ziemlich viel Freude an Odermatt, den er einen «Bombenskifahrer» nennt. «Er hat enorme Qualitäten, er steht gut auf dem Ski, was extrem wichtig ist. Ich habe Vertrauen in ihn.»

Dennoch bibberte er am Rand der Streif am Dienstag bei Odermatts erstem Auftritt und tat das auch gestern im zweiten Training. Evers sagt: «Ich stehe komplett unter Strom und fahre geistig mit. Entsprechend froh bin ich, wenn er im Ziel ist.» Nur ist das bei jedem seiner Fahrer so.

Evers weiss, dass sich Odermatt gut einschätzen kann, er sich nicht kopflos eine Piste hinunterstürzen würde. 5,77 Sekunden verlor er im ersten Training, «ich fuhr nicht in Position, eine etwas rundere Linie, so kann man das Risiko minimieren», sagt er. Gestern büsste er noch 3,90 Sekunden ein auf Hannes Reichelt, den Schnellsten.

Und heute ist Renntag, Abfahrt statt Super-G. Eigentlich hatte Odermatt erst in seiner zweiten Hauptdisziplin neben dem Riesenslalom «Vollgas» geben wollen, um zu schauen, ob er auch für die Abfahrt bereit ist. Nach der Programmänderung gibt es für ihn so etwas wie einen Kaltstart in dieses Wochenende.

Polyvalenter Odermatt

Abfahrt, Super-G, Riesenslalom: Es ist eine Gratwanderung für Odermatt und seine Betreuer. Weil er überall grosses Potenzial hat, ist eine intelligente ­Planung vonnöten. Evers sagt: «Natürlich will er jedes Rennen fahren, das muss auch so sein. Körperlich würde er das vielleicht auch durchstehen, aber sein Kopf braucht Auszeiten.» So hat Odermatt letzte Woche Wengen ausgelassen, weil die Abfahrt noch nicht oberste Priorität hat, in Garmisch wird er nächste Woche wohl nur den Riesenslalom bestreiten. Und dann steht die Reise an die WM in Åre an.

Odermatt dürfte dort noch nicht eine Hauptrolle spielen. Vielleicht aber bald. Zumindest schreckt auch Evers nicht vor grossen Worten zurück. Er sagt: «Marco hat alle Möglichkeiten.»

