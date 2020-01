Der Weg zum wirklichen Olymp ist weit

Am Ende war es tatsächlich wie bei den Grossen. Ein «huge success», ein Riesenerfolg, seien diese dritten Olympischen Winterspiele der Jugend gewesen, sagte Thomas Bach. Der IOK-Präsident zog sein Fazit schon am Tag vor der Schlussfeier von Lausanne 2020 an einer Medienkonferenz. Erleichtert war er aber nicht, weil in der Romandie, im Wallis, aber auch in St. Moritz mehr oder weniger zwei Wochen lang wunderbares Winterwetter geherrscht hatte. Sondern: Weil «das OK die IOK-Reformen und die Agenda 2020 vollauf übernommen hat».

Nachgelebt hat das IOK dieser Agenda bisher nicht.

Etwas mehr als fünf Jahre ist es her, seit diese Agenda 2020 von der Exekutive verabschiedet worden ist. In ihr steht beispielsweise, dass künftig grenzüberschreitende Spiele möglich sein müssen, dass das Programm flexibler wird, die Teilnehmerzahl der Geschlechter gleich. Neue Sportarten sollen Platz finden, die Spiele nachhaltiger werden, vor allem das, und insbesondere bezüglich Sportstättenbau.

Romantik hat im Hochleistungssport keinen Platz

Nachgelebt hat das IOK dieser Agenda bisher nicht. Rio 2016 ist in schlechtester Erinnerung, in Pyeongchang wurde für die Spiele 2018 ein Bob-Zentrum gebaut, obwohl sich die bereits vorhandene Anlage in Nagano (JAP) angeboten hätte. Die Bahn in Südkorea wird wohl erst wieder gebraucht, wenn dort 2024 die nächsten Olympischen Jugendspiele stattfinden.

Lausanne hat Bach nun das Reform-Geschenk gemacht – auch wenn das mediale Echo überschaubar bleiben wird. Mit dem Engadin hat das OK eine andere Region einbezogen, nordische Wettkämpfe nach Frankreich ausgelagert. Kein Bau wird nutzlos sein, fünf neue Disziplinen wurden lanciert, die Athletinnen und Athleten waren mit dem ÖV unterwegs. In St. Moritz fand das Eisschnelllaufen unter freiem Himmel statt. Vieles wurde getestet, auch wenn an künftigen Winterspielen kein Elite-Athlet in der Sonne und im Gegenwind eisschnelllaufen will. So viel Romantik hat heute im Hochleistungssport keinen Platz.

Luca Harrington vertrat Neuseeland bei den Olympischen Jugendspielen in Lausanne (Bild: Keystone)

Ausgerechnet die Schweiz, deren Volk sich mehrfach gegen Winterspiele ausgesprochen hat, demonstrierte bei der Kleinausgabe, dass wenigstens ein Teil der Reformen einigermassen schlank umgesetzt werden kann. Fällt allerdings die Wahl des Austragungsortes auf Peking wie 2022, sieht es wieder ein bisschen anders aus.

Ob Jugendspiele Sinn machen, ist fraglich

Zum «huge success» bei Stimmung und Ambiance trug auch der Schweizer Nachwuchs bei. 112 Athletinnen und Athleten waren im Einsatz, mit 24 Medaillen gab es doppelt so viele wie 2016 (bei halb so grossem Team). Allzu aussagekräftig sind Leistungen und Rangierungen der 15- bis 18-Jährigen aber nicht. Zu unterschiedlich ist die physische Entwicklung, zu vielfältig sind die Interessen neben dem Sport, zu gross ist die Gefahr des Scheiterns aus irgendwelchen Gründen.

Dass das Erlebnis Youth Olympic Games Hoffnungen und Träume auf eine Sportkarriere geschürt hat, scheint klar. Ob Jugendspiele jedoch Sinn machen, ist fraglich. Olympia sollte das höchste Ziel jedes Sportlers sein – und Jugendspiele sollten nicht einer der ersten internationalen Wettkämpfe sein. Deshalb: Der Weg von Lausanne zum wirklichen Olymp ist weit.