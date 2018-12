Drei Slalom-Legenden im Vergleich

Es war eine Frage der Zeit, bis sie auch diesen Rekord knacken würde. Nun hat Mikaela Shiffrin in Courchevel ihren 35. Slalomsieg eingefahren – Bestwert in dieser Disziplin. Damit überholt die Amerikanerin die Schweizerin Vreni Schneider und schliesst zur Österreicherin Marlies Schild auf. Bis die 23-Jährige alleinige Rekordhalterin sein wird, wird kaum allzu viel Zeit vergehen. Vermag Shiffrin also ihr Niveau zu halten und bleibt sie von schwerwiegenden Verletzungen verschont, ist selbst die Marke von 100 Weltcup-Siegen möglich.

Rekordjägerin Shiffrin im direkten Vergleich mit den Legenden Marlies Schild und Vreni Schneider (rechts). (Tages-Anzeiger)