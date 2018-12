Erster Schweizer Slalom-Sieg nach elf Jahren

Unglaubliches spielte sich in Madonna di Campiglio ab. Daniel Yule errang als erster Schweizer seit 11 Jahren wieder einen Weltcupsieg im Slalom, weil sich die beiden Favoriten gleich beide aus dem Rennen nahmen.

Dieses Weihnachtsgeschenk kam selbst für Yule unerwartet. Der Walliser zeigte im zweiten Lauf vor allem im Steilhang eine famose Leistung, doch viel wichtiger war noch, was nach ihm die Stars der Stunde boten. Sowohl der Weltcup-Gesamtleader Marcel Hirscher als auch der Norweger Henrik Kristoffersen, die nach dem ersten Lauf auf den Plätzen und 1 und 2 gelegen hatten, schieden im zweiten Durchgang mit einem Einfädler aus. Hirscher scheiterte am vierten Tor, Kristoffersen gar schon am zweiten. So siegte Yule schliesslich 0,34 Sekunden vor dem Österreicher Marco Schwarz. Dritter wurde mit Michael Matt ein weiterer Mann aus dem Austria-Team.

Letzter Sieger war Marc Gini – 2007

Yule war nach dem ersten Durchgang Vierter, 66 Hundertstel hinter Halbzeit-Leader Hirscher, der seinerseits nur 14 Hundertstel vor Kristoffersen das Feld anführte. Damit schien ein Platz auf dem Podium in Reichweite, aber an den Sieg durfte nicht einmal Yule selber glauben. «Mir gelang ein guter Lauf», befand der um Worte ringende Yule, der auf dem vom Schweizer Trainer Matteo Joris gesetzten zweiten Lauf schnell in den Rhythmus kam. «Aber dass ich gleich gewinnen würde, hätte ich nie gedacht.» Letzter Schweizer Gewinner im Slalom war Marc Gini, der im November 2007 auf der Reiteralm – damals ebenfalls völlig überraschend – triumphiert hatte.

Im letzten Winter hatte es Yule erstmals aufs Podium geschafft, als Dritter sowohl in Kitzbühel wie auch in Schladming. Dreimal war er zudem schon Vierter. Zu dieser Saison war der 25-Jährige mit dem 6. Platz in Levi gestartet, Rang 5 resultierte vor zwei Tagen in Saalbach. Zum grossen Schlag konnte er – der konstanteste der sich im Aufschwung befindenden Schweizer – aber noch nie ausholen. Denn an Überflieger Marcel Hirscher oder auch am ewigen Zweiten Henrik Kristoffersen ist eben nur schwer vorbeizukommen.

Hirscher und Kristoffersen wie bei Olympia

«Unglaublich», kommentierte Yule den Ausfall der beiden Cracks, «die beiden sind gewöhnlich so sicher, die fädeln ja nie ein. Und jetzt haben es gleich beide getan – das ist irgendwie unrealistisch.» Hirscher ist letztmals im Februar 2016 in einem Weltcup-Slalom ausgeschieden, Kristoffersen im Januar 2017. Aber man erinnerte sich an den letzten Winter, als es den Moment schon einmal gab. Hirscher und Kristoffersen scheiterten beide, der Schwede André Myhrer holte den Sieg – vor Ramon Zenhäusern. Wie aussergewöhnlich der Erfolg von Yule ist, zeigt allein die Tatsache, dass es in der gesamten Weltcup-Geschichte erst der 14. Sieg eines Schweizers im Slalom war. Yule hat sich das nächste Ziel schon gesteckt: «Ich würde nun gerne Marcel und Henrik auch einmal regulär schlagen.»

Weltcuppunkte gab es in Madonna auch für den Bündner Sandro Simonet, der als 14. sein zweitbestes Weltcup-Ergebnis realisierte. Der 23-Jährige war mit Nummer 42 ins Rennen gegangen. Seine Bestmarke ist Platz 8, den er letzten März in Kranjska Gora erreichte.

Loïc Meillard dagegen, Fünfter bei Halbzeit, fiel diesmal nach einem schweren Ausrutscher auf Position 19 zurück. Er ging damit den umgekehrten Weg als zwei Tage zuvor in Saalbach, wo er vom 12. auf den 2. Platz vorgestossen war.

Aerni und Zenhäusern weit zurück

Gewöhnlich müssen sich die Fahrer mit hohen Nummern glücklich schätzen, wenn sie den Vorstoss in den zweiten Lauf schaffen. Nicht so in Madonna: Die Piste hielt der langen Belastung stand, mit dem ungewöhnlichen Resultat, dass schliesslich die Hälfte der 30 Finalisten eine Nummer über 30 trug. Der Italiener Giuliano Razzoli, der Olympiasieger 2010, der als 34-Jähriger nach schweren Verletzungen noch einmal nach vorne kommen will, wurde letztlich mit Nummer 69 Fünfter, der Kroate Istok Rodes mit der 66 Siebter.

Viele der Arrivierten rutschten hingegen weit nach hinten. Unter ihnen befanden sich leider auch zwei Schweizer. Luca Aerni und der weiter mit einer Schiene für die verletzten Hand fahrende Ramon Zenhäusern büssten mehr als zwei Sekunden auf die Bestzeit ein und verpassten überraschend die Qualifikation für den zweiten Lauf. Aerni hatte vor einem Jahr in Madonna als Zweiter hinter Hirscher seinen bisher einzigen Podestplatz im Weltcup herausgefahren.

Neben den beiden Schweizern überstand aber auch weitere Prominenz den Cut nicht. Für Olympiasieger Myhrer war bei Halbzeit ebenso Schluss wie für den Norweger Sebastian Foss-Solevaag, einen weiteren Akteur aus den Top 7 der Sparte. (SDA)