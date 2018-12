Gisin äussert sich erstmals nach seinem Horrorsturz

Dem in der Abfahrt von Gröden schwer gestürzten Marc Gisin geht es immer besser. Der 30-jährige Engelberger hat sogar seinen Humor nicht verloren.

«Ich fühle mich etwas doof, als 30-Jähriger lernen zu müssen, wie ich essen, trinken, aufs WC gehen, atmen oder laufen soll», schreibt Gisin auf Twitter. Er lerne jedoch schnell und komme gut voran. «Vielleicht auch dank der vielen positiven Meldungen von euch», so Gisin weiter. Und er wünscht allen eine besinnliche Weihnachtszeit: «Es waren seltsame Tage. Hoffentlich sind eure Ferien heiterer.»

I feel kinda dumb to learn how to eat, drink, shit, breath or walk again at the age of 30...good thing I‘m a fast learner. Or maybe it‘s just because of all the positive messages from you guys. ?????????? It‘s been a weird couple days...hope your holidays are bit more mellow. ????