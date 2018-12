Gisin erleidet offenbar Beckenbruch und ist stabil

Die Weltcup-Abfahrt in Val Gardena wurde vom schweren Sturz Marc Gisins überschattet. Gemäss der «Gazzetta dello Sport» erlitt der 30-jährige Schweizer einen Beckenbruch. Swiss Ski vermeldet, dass sein Zustand so stabil ist, dass er am Samstagabend mit der Rega in die Schweiz zurückgeflogen werden kann. In einem Luzerner Spital sollen weitere Untersuchungen erfolgen. Der Verband erwartet am Sonntagnachmittag genaue Diagnosen zu Gisins Verletzungen.

Gemäss «Blick» soll sich der Schweizer vier Rippen gebrochen sowie eine Gehirnerschütterung zugezogen haben. Die Verletzungen im Beckenbereich würden keinen operativen Eingriff erfordern.

Gisin kam nach einem Verschneider kurz vor den Kamelbuckeln zu Fall, wurde beim Sprung hoch durch die Luft geschleudert und schlug mit dem Rücken und dem Kopf heftig auf der harten Piste auf.

Offenbar trug er keinen Airbag

Laut der italienischen Sportzeitung trug Gisin keinen Airbag, das noch freiwillige System, das einige Körperpartien schützen würde. «Derzeit tragen ihn rund 40 bis 45 Prozent der Fahrer», sagt Marco Pastore von der Herstellerfirma.

Die «Gazzetta» verglich den Sturz mit demjenigen von Giorgio Piantanida. Der Italiener hatte seine Karriere 1989 nach einem Sturz auf der Saslong beenden müssen. Im gleichen Jahr wurde auch Peter Müller von den Kamelbuckeln abgeworfen und erlitt unter anderem einen Kreuzbandriss.

Mit dem Helikopter ins Spital

Gisin wurde nach der Erstversorgung auf der Strecke mit dem Helikopter ins nächstgelegene Spital nach Bozen geflogen. Seine Schwester Michelle Gisin sagte zum «Blick» einige Minuten nach dem Sturz, Marc sei aufgewacht und sein Zustand stabil.

Der Sturz erinnert an jenen von Kitzbühel vor knapp vier Jahren, im Januar 2015. Gisin war im Super-G an der Hausbergkante gestürzt und hatte sich dabei ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma zugezogen. An den Folgen jener Verletzung hatte der Innerschweizer in den folgenden zwei Wintern – unter anderem wegen Schlaflosigkeit – zu leiden. (SDA)