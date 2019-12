Herr Ammann, Herr Peier, reden wir!

Simon Ammann, Killian Peier, wer ist der bessere Skispringer von Ihnen beiden?

Peier: (sofort) Ich.

Ammann: Moment, beim letzten Springen war ich besser. Im Ernst: Die Ausgangslage ist klar. Killian ist mir überlegen.



Was klappt bei Simon Ammann noch nicht, Killian Peier?

Peier: Ich kann es nicht sagen, sehe mir seine Sprünge nicht an.



Wie bitte?

Peier: Ich schaue nie den Sprüngen anderer zu.



Aber im Training haben Sie doch mitbekommen, wie gut oder schlecht Simon Ammann springt.

Peier: Wir sind seit Wochen nicht mehr zur selben Zeit gesprungen.



Inwiefern können Sie im Alltag also voneinander profitieren?

Peier: Wir haben unsere eigenen Ansätze – im Kraftraum wie auf der Schanze. Jeder Springer schaut für sich und muss selber herausfinden, was ihm guttut. Aber es ist nicht so, dass wir uns ausweichen. Beim Aufwärmen für eine Krafteinheit rennen wir also nicht extra gegensätzliche Strecken. (lacht)



«Ich kann sagen, man kann sich auf den Peier

der Zukunft freuen!»Simon Ammann

Tauschen Sie sich wenigstens aus, fachsimpeln Sie?

Peier: Kaum. Ich habe einen Hauptcoach ? und eine zweite Ansprechperson. Mehr Inputs ertrage ich nicht, sonst schwirrt mein Kopf.

Ammann: Wir springen technisch ganz anders, da ist es schwierig, dem anderen Tipps zu geben. Ich habe im Alter von Killian auch diesen fokussierten Blick gehabt. Mit der Routine fällt es mir leichter, auch breiter zu schauen. Im Prinzip aber funktioniere ich gleich: Ich habe einen Ansprechpartner, vertraue ihm und weiss, an wen ich mich wenden muss, wenn es schwierig ist.



Der interne Wettstreit, im Spitzensport gerne als gewinnbringend dargestellt, existiert bei Ihnen nicht?

Ammann: Früher hätte ich genau hingeschaut, was Killian tut, und mich mit ihm zu messen versucht. Ich bin mit meinen 38 Jahren aber an einem ganz anderen Punkt meiner Karriere. Ich verbringe manchmal die Hälfte des Trainings mit Aufwärmen, während die Jungen sofort abgehen und liefern. Darum sind unsere Tagesabläufe sehr unterschiedlich und letztlich unsere Ansätze.



Trotzdem die Frage, Killian Peier: Wird Simon Ammann nochmals ein Top-3-Springer?

Peier: Davon bin ich überzeugt. Denn Skispringen ist so unberechenbar, da kann in sehr kurzer Zeit viel passieren. Der Japaner Noriaki Kasai hat zudem gezeigt, dass gar Springer jenseits der 40 für Podestplätze gut genug sind.



Was braucht es, Simon Ammann, dass Killian Peier ein steter Top-5-Springer wird?

Ammann: Er kann ruhig sein nach dieser tollen Vorbereitung. Bislang hatten wir sehr schwierige Springen, weil die Bedingungen oft herausfordernd waren. Was er noch braucht: ein bisschen mehr Erfahrung. Aber ich kann sagen, man kann sich auf den Peier der Zukunft freuen!



Killian Peier nach dem Gewinn der WM-Bronzemedaille auf den Schultern von Simon Ammann und Andreas Schuler. (Bild: Matthias Schrader/Keystone)

Obschon WM-Dritter, fand Killian Peier lange keinen neuen Kopfsponsor. Spürten Sie den grossen Ammann-Schatten?

Peier: Mmh, ich weiss nicht, ob es an Simi lag. Aber dass sich wirklich keine Firma für mich interessierte, hat mich überrascht und auch enttäuscht.



Sie stehen bei der Agentur unter Vertrag, die Ammann mitbesitzt. Eine heikle Situation?

Ammann: Erst einmal: Ich habe meinen Vertrag auch erst kurz vor dem Saisonstart nach harter Verhandlung verlängern können. Das war kein Selbstläufer. Aber natürlich war die Situation von Killian unbefriedigend – auch für mich bzw. unsere Agentur.

Peier: Ich kann da gut trennen zwischen Skispringen und Business. Ich habe Simon deswegen nie Vorwürfe gemacht. (lacht)



Nehmen Sie sich bei der Beratung von Killian Peier heraus?

Ammann: Ich war nur in den grossen Bögen involviert, ins Tagesgeschäft nicht. Das haben wir getrennt. Trotzdem war ich erleichtert, als Killian dann einen neuen Kopfsponsor aufwies.



Hätten Sie ansonsten um Ihre Existenz bangen müssen?

Peier: Eine oder zwei Saisons hätte ich wohl überstanden, aber es wäre eng geworden, keine Frage.

Ammann: Für uns Skispringer ist ein solcher Kopfsponsor gerade für das eigene Wohlbefinden, die Psyche, sehr, sehr wichtig.



«Ich hatte als

Jugendlicher dank Simon manchen

Aha-Moment.»Killian Peier

Zurück zu Ihrer Beziehung: War Ammann ein Vorbild für Sie?

Peier: Ich begann wegen Simon Ski zu springen und wollte so gut wie er werden. Er hat mich sehr stark geprägt. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich mit einem Anzug von Simon springen durfte. Das war magisch.



Erzählen Sie.

Peier: Die alten Anzüge der Topspringer werden den Clubs weitergereicht. Innen sind sie angeschrieben. Ich durfte als 13- oder 14-Jähriger plötzlich einen schwarzen Anzug tragen, auf dessen Etikett Simi stand: Das war unfassbar cool für mich. Ich weiss noch: Er passte wie angegossen. (Peier strahlt)



Aber gleich ein Ammann-Poster hatten Sie nicht auch noch im Zimmer hängen?

Peier: Das gab es nicht, oder?

Ammann: Doch, nach dem Doppelgold von 2002 kamen schon welche raus ...



An das erste Treffen können Sie sich auch noch erinnern?

Peier: Das war nach einer nationalen Meisterschaft in Les Tuffes, ich durfte mich mit Simon fotografieren lassen.

Ammann: Genau, das muss 2002 gewesen sein, wir durften damals nach dem Skifliegen noch auf eine 70-m-Schanze...



Sie erinnern sich an Klein-Peier?

Ammann: Nein, aber an dieses Jahr. Später war Killian einfach irgendwann da. (lacht)



Anders gefragt: Wann dachten Sie, da kommt jetzt endlich einer nach?

Ammann: Ich habe nie erwartet, dass wir einen nächsten vierfachen Olympiasieger herausbringen. Skispringen ist so unberechenbar. Killian entwickelte sich primär vom vorletzten zum letzten Winter enorm. Habe ich antizipiert, dass er plötzlich so viel besser wird? Nein. Aber wie gesagt, darum ist Skispringen so magisch. Hast du deinen Schlüsselmoment gefunden, kann es abgehen, dann wird unser Sport leicht und spielerisch.



Seinen Schlüsselmoment gefunden: Die Teamkollegen feiern Peier nach dessen Flug zur Bronzemedaille. (Video: SRF)

Was überrascht Sie am anderen?

Peier: (überlegt lange) Wie professionell und zielstrebig er arbeitet. Ich hatte als Jugendlicher aus der Halbdistanz darum manchen Aha-Moment. Seit ich ihn kenne, marschiert Simon, er kümmert sich im positiven Sinn nicht darum, was rechts oder links um ihn herum passiert. Er geht seinen Weg, den Ammann-Weg.

Ammann: Mich beeindruckt, wie sorgfältig er sich zu verbessern versucht, Punkt für Punkt an sich arbeitet und nicht den schnellen Erfolg sucht. Killian konnte an der WM um die Medaillen mitspringen, eine ungewohnte und neue Situation für ihn. Aber er hatte nicht Puls 180, sondern ruhte in sich, weil er genau wusste, was er brauchte. Ich bin überrascht, wie viel in ihm steckt.

Was sind Ihre sportlichen Perspektiven, die grossen Ziele?

Peier: Ich will zuoberst auf dem Podest stehen ? wann, ist mir ehrlich gesagt egal. Ich habe Zeit.

Ammann: Mein Countdown läuft, zweifellos. Es gibt Tage, da frage ich mich, was ich den Jungen entgegenhalten kann. Zugleich weiss ich: Wenn die Energien zusammenlaufen, kommt mein Moment, dann performe ich. Grundsätzlich mag ich mich nicht über mehr als diese Saison auslassen. Ich spüre jedoch, die Top 10 sind möglich. Und letztlich will ich nochmals aufs Podest, keine Frage.



Sie, Simon Ammann, sagten jüngst: «Ich bin ruhig in diesen Sport gekommen, und es wäre okay, wenn es wieder ganz ruhig wäre, wenn ich gehe.» Wenn man weiss, dass Sie öffentliche Auftritte durchaus geniessen. Kokettieren Sie mit dieser Aussage?

Ammann: Dazu eine Anekdote: Vor wenigen Tagen fragte mich ein Vater an der Kindergartenfeier meines Buben: «Vor wie vielen Jahren hast du aufgehört?» (Ammann lacht laut)



Finden Sie das ehrlich nur lustig ? oder schmerzt das auch ein bisschen?

Ammann: Ich kann wirklich gut damit umgehen, weil ich weiss: In der Schweiz lässt es sich wunderbar leben auch als ehemaliger Skispringer.

