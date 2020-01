Holdener knapp geschlagen

Dritter Podestplatz für die Schweizerinnen innerhalb von zwei Tagen im österreichischen Altenmarkt-Zauchensee. Nach den Rängen 1 und 3 am Samstag von Corinne Suter und Michelle Gisin in der Abfahrt wurde Wendy Holdener am Sonntag in der Alpinen Kombination 2. Holdener, die einen perfekten Super-G zeigte und nach dem ersten Teil auf Zwischenrang 3 lag, verlor auf die Siegerin Federica Brignone aus Italien 15 Hundertstel. Brignone lag bereits nach dem ersten Teil in Führung. Ihre Landsfrau Marta Bassino, Zweite nach dem Super-G, fiel auf den dritten Rang zurück.

Viele Ausfälle

Holdener ärgerte sich im Ziel bei SRF darüber, dass es ihr nicht zum Sieg reichte: «Nach dieser Ausgangslage sollte ich gewinnen. Ich habe im Slalom zu wenig angegriffen und wurde unter meinem Wert geschlagen. Das tut umso mehr weh.» Die drei Podestfahrerinnen profitierten davon, dass mit Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova zwei Top-Slalomfahrerinnen nicht mehr in die Entscheidung eingreifen konnten. Beide schieden im Super-G nach Fahrfehlern aus. Ebenso wie die drei Schweizerinnen Michelle Gisin, Jasmina Suter und Priska Nufer. Weiter geht es für die Frauen am Dienstag mit dem Nachtslalom in Flachau. (heg)