«Ich wäre dämlich, wenn ich nicht daran glauben würde»

Was löst in Ihnen der Name Greta Thunberg aus?

Solche Leute braucht es, das sind Winkelrieds. Ob auch alles richtig ist, was sie machen, ist ein anderes Thema. Aber sie bewegen etwas.

Bewegt sie auch den Skizirkus?

Selbstverständlich. Sie kann für die Klimathematik sensibilisieren, und das mit 17. Ich hätte so etwas nie gekonnt in ihrem Alter, unglaublich.

Sie hören sich anders an als Ihr Compagnon Gian Franco Kasper, der am Klimawandel zweifelt.

Bin ich sein Compagnon? Der ist gut, den muss ich mir merken.

Wir wollten nicht sagen: Ihr Vorgänger als Präsident des Internationalen Verbandes FIS.

(lacht)

Sie bewerben sich als Präsident.

Ist das so?

Gegenüber dem Westschweizer Radio bestätigten Sie Ihr Interesse.

Das ist eine Überlegung wert, es ist aber noch nichts entschieden. Es reizt mich, weil bei der FIS vieles gut läuft, aber auch viel Potenzial besteht, das man erschliessen müsste. Die Klimathematik ist ein Beispiel, da steht die FIS mit dem Rücken zur Wand. Ein Forum wurde erst im Nachhinein veranstaltet. Man muss proaktiver werden.

«Kroatien, Tschechien, alle haben Vertreter im Vorstand, nur wir nicht. Das ist ein Fehler im System.»

Die FIS agiert nicht, sie reagiert?

Genau so ist es. Es ist schwierig, an die Zukunft zu denken, wenn man sich verteidigen muss. Die FIS muss diese Haltung ablegen, darunter leiden die nationalen Verbände. Geht es der FIS nicht gut, geht es auch uns nicht gut.

Sie sind also nicht unglücklich, tritt Präsident Gian Franco Kasper im Mai ab?

Das wäre keine gerechte Aussage. Mit Gian Franco hatte ich viele Diskussionen. Aber ich sagte immer: Du entscheidest, wann es vorbei ist. Auch 2018 haben wir ihn wieder portiert, ich habe den Brief selber unterschrieben. An und für sich ist es eine Ehre, einen Präsidenten aus dem eigenen Land zu haben.

Zwischen Ihnen hat es immer wieder Spannungen gegeben. Könnte Kasper Sie als Nachfolger verhindern wollen?

Offiziell darf er mich gar nicht unterstützen, ein Präsident muss neutral bleiben. Mit der Neutralität wird aus unserer Sicht aber ein wenig übertrieben. Weil der Präsident Schweizer ist, darf kein Schweizer im FIS-Vorstand sitzen. Dagegen habe ich immer gekämpft. Kroatien, Tschechien, alle haben Vertreter im Vorstand, nur wir nicht. Das ist ein Fehler im System.

Wie intensiv weibeln Sie für Ihre Kandidatur?

Noch ist alles hypothetisch. Es ist nicht mal klar, ob der FIS-Kongress im Mai in Thailand stattfindet.

Es wäre der perfekte Zeitpunkt für Ihren Rückzug bei Swiss-­Ski: Rang 1 im Nationen­cup, die Arbeit ist erledigt.

Eine Mission ist erledigt. Ich könnte das Schiff mit gutem Gewissen verlassen. Wir sind stabil, wir werden auch in den nächsten drei, vier Jahren hoch fliegen – wenn nichts Dramatisches passiert. Ob ich gehen will, weiss ich aber nicht.

Andere Kandidaten geben sich offensiver.

Johan Eliasch, der CEO von Skifabrikant Head, hat seine Ambitionen deponiert. Auch FIS-Vizepräsident Mats Arjes und FIS-Generalsekretärin Sarah Lewis werden gehandelt. Und dann weiss keiner, was Timbuktu plant – schliesslich kann sich jeder aufstellen lassen.

Müssen Sie sich vor dieser Konkurrenz fürchten?

Man darf niemanden unterschätzen.

Der Kongress im Mai steht wegen des Coronavirus auf der Kippe, ganze Wirtschaftszweige stehen praktisch still. Wie spüren Sie das in Ihrem Unternehmen Similasan?

In der Pharmabranche spüren wir eher einen Zuwachs. Aber schon jetzt ist klar, dass wir in eine Rezession hineinlaufen, wie wir sie nie erlebt haben. Deshalb sage ich: Auflagen ohne Wenn und Aber befolgen und sonst versuchen, so normal wie möglich weiterzuleben. Wir beschneiden uns mit der übertriebenen Panikmache teilweise selber.

Können Sie nachvollziehen, dass der Ski-Weltcup abgebrochen wurde?

Was die Frauenrennen in Are angeht: Das kann ich zu wenig beurteilen. Aber in und rund um Italien, in Kranjska Gora und in Cortina d’Ampezzo die Finalrennen, da war klar, dass das nicht geht.

«Panik war noch nie ein guter Wegbegleiter – nicht einmal auf der Titanic.»

Gab es Athleten, die nicht mehr reisen wollten?

Nicht dass ich wüsste. Ich sage einmal: Wer mehr Medien konsumiert, ist wohl eher sensibilisiert, vielleicht ängstlicher. Unsere Athleten reisen in der Welt herum. Sie bekommen nicht immer alles im gleichen Ausmass mit.

Sind Skifahrer einfach gestrickt?

Nein, sie machen nur nicht auf Panik. Panik war noch nie ein guter Wegbegleiter – nicht einmal auf der Titanic.

Diese Einstellung dürfte Ihnen in den letzten 30 Jahren beim Blick auf den Nationencup geholfen haben, in denen immer Österreich triumphierte.

(lacht) Das stimmt. Aber wir hatten längst einen Weg definiert, den wir konsequent gingen. Wir haben nun plötzlich ein Slalomteam, Carlo Janka kommt zurück, Lara Gut-Behrami gewinnt wieder, Junge stossen an die Spitze.

Was geht in Ihnen vor, wenn Gut-Behrami sagt, Swiss-Ski müsse professioneller werden, sie würde nicht so behandelt wie andere?

Solche Aussagen tun mir sehr weh. Vor allem, nachdem wir jahrelang alles, wirklich alles für sie gemacht haben. Wir haben unser System so weit gebogen, wie es nur ging, um ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Ihr Vater durfte dabei sein, das war gegenüber einer Wendy Holdener oder einer Michelle Gisin nicht leicht zu rechtfertigen. Man kann uns mit einem Vater vergleichen, der alles für sein Kind tut, am Ende aber keine Wertschätzung erhält.

Sie spricht Verbesserungsmöglichkeiten an. Ist das nicht in Ihrem Sinn?

Ich bin glücklich, ist sie wieder vorne dabei. Aber ich weiss nicht, ob das dazu berechtigt, der Hand, die sie füttert, immer wieder eins auszuwischen. Unser System funktioniert so: Junge Fahrer im C- oder B-Kader profitieren von diesem, ein Weltmeister gibt etwas zurück. Es ist ein Nehmen und Geben, nur so kann das System funktionieren. Es gibt Leute wie Cuche, Gisin, Zenhäusern, die kommen gerne an einen Sponsoringanlass. Lara sieht man an solchen Veranstaltungen zu selten. Das tut mir weh.

Sorgt für Gesprächsstoff: Lara Gut-Behrami. (Bild: Keystone)

Wie erklären Sie sich das?

Es geht um Wertvorstellungen. Wenn sie sagt, sie habe nie vom System profitiert, stimmt das einfach nicht. Wir unterstützen unsere Top-Athleten nach bestem Wissen und Gewissen. Aber wir müssen das System schützen. Als Athlet war ich auch ein massiver Kritiker des Systems. Aber immer nur Kritik – das geht nicht.

Offenbar doch.

Lara hat auch schon einen Rüffel gekriegt. Sie spürt auch sonst Konsequenzen, hat nicht mehr die Stellung, die sie einmal hatte. Es gibt nicht mehr all diese Sonderkonditionen. Und wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange.

Das heisst, sie wird weitere Abstriche machen müssen?

Wir werden weiter nivellieren.

Sie argumentiert, nur Mikaela Shiffrin habe von den Aktiven mehr Rennen gewonnen als sie.

Lara ist eine super Athletin, keine Frage. Aber wenn wir ihr jeden Wunsch erfüllen, kommen die anderen und wollen das Gleiche. Wir hätten keine Argumente – und bald keine Mittel mehr. In vier Jahren wären wir die Nummer 7.

Nun ist die Schweiz die Nummer 1. Noch 2012/13 war Swiss-Ski tief in der Krise, und Sie wurden belächelt.

Vielleicht, aber ich wusste, warum wir keinen Erfolg hatten.

«Das wurde falsch angegangen. Es gab Fehlentscheide.»

Warum?

Weil wir total falsch trainierten. Es war das komplette Gegenteil von heute. Nun spüren alle, dass es läuft, das gibt Vertrauen. Damals implodierte der Apparat, war alles schlecht, in jeder Zeitung konnten wir das immer wieder lesen.

Was heisst falsch trainiert?

Es kamen die neuen Radien bei den Ski, das wurde falsch angegangen. Es gab Fehlentscheide.

Sie schufen als Folge das Amt des Alpin-Direktors: Nun ist mit Walter Reusser bereits der dritte Mann in dieser Position nach Rudi Huber und Stéphane Cattin. Der Verschleiss ist hoch.

Mit dieser Position haben wir uns schwergetan, stimmt. Aber jedes Unternehmen hat eine Fluktuation, in der Pharmabranche im Schnitt von zwölf Prozent. Bei uns ist die Zahl tiefer, wir haben viele Leute, gerade Trainer, die wahnsinnig lange dabei sind.

Es gab einige Österreicher in leitenden Positionen, es kam zu Reibereien mit Schweizern. Wie sehr spielt die Nationalität im Skizirkus eine Rolle?

Wir hatten 1990, 2000 und 2010 viele Österreicher bei uns als Trainer – und haben es heute noch.

Aber nicht mehr an der Spitze.

2013 sahen wir uns alle Lebensläufe der Schweizer an. Es gab keinen, der schon bereit gewesen wäre für die Position des Cheftrainers. Wenn ich zurückblicke, muss ich sagen: Unsere Entscheidungen waren die richtigen. Auch wenn sich die Österreicher an den Schweizern aufrieben und umgekehrt.

Machen Sie auch Fehler?

Unbedingt, viele sogar.

Welche?

Ich möchte eine Metapher bringen: Tontaubenschiessen. In zwei Minuten muss der Schütze so viele wie möglich treffen. Der Schweizer prüft das Gewehr, schaut, dass es entsichert ist, nimmt es zur Schulter, zielt und schiesst. Von fünf Tontauben trifft er vier. Ein Amerikaner nimmt das Gewehr nicht einmal hoch, schiesst aus der Hüfte wie John Wayne und trifft mit zehn Schüssen siebenmal. Wer hat jetzt öfter getroffen?

Die Frage ist doch, wer mehr Fehlschüsse hat.

Das ist die Schweizer Denkweise.

Und wie schiesst der Österreicher?

Mit der Schrotflinte. (lacht)

Wie Peter Schröcksnadel, der Präsident des österreichischen Skiverbandes. Er sagt: Marcel Hirscher ist zurückgetreten, sie hätten über ein Dutzend Verletzte. Der Schweizer Sieg im Nationencup? Ein Glückstreffer.

Das ist er nicht, auch wenn wir Position 1 vielleicht nicht halten können. Schröcksnadel gratulierte mir in jüngster Zeit jede Woche, ich schrieb zurück: Abwarten, das Kaiserreich schlägt noch zurück.

Tat es nicht.

Ich sehe bei uns einen Trend. Wir waren in den letzten acht Jahren an Junioren-WM immer ganz vorne dabei, haben gar dominiert.

Bronze im Super-G????????????

Der 20-jährige Yannick Chabloz sichert dem ???????? Team an den alpinen Junioren-Weltmeisterschaften in #Narvik die zweite Medaille????

Herzliche Gratulation???? weiter so! pic.twitter.com/FzYwsRkEtg — SwissSkiTeam (@swissskiteam) March 8, 2020

Wo steht Swiss-Ski im Vergleich zum ÖSV finanziell?

Der ÖSV war mal meilenweit vor uns, jetzt sind wir fast auf Augenhöhe. Als ich 2008 begann, hatten wir die Hälfte des ÖSV-Budgets.

Das heisst?

27 Millionen Franken. Heute sind es 60. Ich freue mich, haben wir die Stiftung «Passion Schneesport», die Athleten unterstützt, die sonst wohl durchs Raster fallen würden. Und darüber, dass wir die Weltcupveranstaltungen selber vermarkten können. So bekommen die Organisatoren 15 bis 40 Prozent mehr.

Und doch reicht das Geld bei einigen nicht.

Wer erfolgreich sein will, muss jedes Jahr mehr finanzielle Mittel haben. Bewegt sich ein Veranstalter nicht, steht er bald mit dem Rücken zur Wand.

Sie reden von Wengen, das jedes Jahr rote Zahlen schreibt.

Zum Beispiel.

«Ich wäre dämlich, würde ich nicht daran glauben.»

Was müsste sich bei den Organisatoren bewegen?

Ihre Denkhaltung. Ich kann nicht einen Top-Event organisieren, der eine Ausstrahlung hat bis in die Welt hinaus, ohne bereit zu sein, kommerziell zu denken.

Das OK von Wengen verlangt mehr Geld von Swiss-Ski und ist ans Sportgericht CAS gelangt. Wie ist der Stand?

Dazu kann ich nichts sagen.

Gerne wird das Bild einer Ski-Familie gezeichnet, der heilen Welt. Wie passt da ein Gang vors Gericht hinein?

Den haben ja nicht wir gesucht.

Könnten die Lauberhorn-Rennen verschwinden?

Mir liegt viel am Lauberhorn. Weil ich weiss, dass der Anlass selbsttragend sein könnte, wäre ich dämlich, würde ich nicht daran glauben. Aber wir können nicht eine Million Franken mehr bezahlen wie gefordert. Nähmen wir das Geld den Alpinen weg: Ich muss nicht sagen, welche Diskussionen wir hätten. Der Ausweg wäre, ein E-Mail zu schreiben: Liebe Kollegen in der Bergwelt, wer hat Interesse, einen Event auszutragen zu den Konditionen, die Wengen hat? Wie lange es wohl geht, bis sich einer meldet?

Nicht lange?

Ich bin mir nicht sicher, ob es fünf oder zehn Minuten wären.

