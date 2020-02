Im Skisport gibt es keine Trainerinnen – warum eigentlich?

Sie heissen Erich, Franz, Peter. Willi, Hansjörg, ­Roland. Insgesamt 49 Trainer sind bei Swiss-Ski im Alpinbereich angestellt, männliche Trainer. Dazu 3 Frauen, die aber weder für den Welt- noch für den Europacup zuständig sind.

Der Skisport ist auf vielen Ebenen eine Männerdomäne. Frauen sind in der Minderzahl, ja sogar die Ausnahme. Ob bei Betreuern oder Helfern, Offiziellen oder Berichterstattern. So wirkt es skurril, wie in Crans-Montana an der Mannschaftsführersitzung am Abend vor dem Rennen lauter Männer den Tagesablauf der Frauen bestimmen.

Auch in Deutschland und Österreich fehlen Trainerinnen auf den höchsten Stufen. Und die Erklärung des österreichischen Medienchefs Josef Schmid wirkt wie ein Rückfall in vergessen geglaubte Zeiten. Er sagt: «Diese Arbeit ist zu hart für Frauen.»

Die Zeit des patriarchalischen Denkens ist vorüber – eigentlich



Wobei hinter vorgehaltener Hand manch einer die Ansicht teilt, auch bei Swiss-Ski. Alpinchef Walter Reusser seinerseits hält sich zurück, er würde es begrüssen, mehr Trainerinnen zu beschäftigen. «Die Art und Weise, wie eine Frau mit dem Athleten spricht, ist in der Regel zielführend», sagt der 44-Jährige.

«Für eine Frau ist der Job härter als für einen Mann.»Alpinchef Walter Reusser

Beim Verband aber gehen kaum Bewerbungen von Betreuerinnen ein. Was nicht überrascht, ist die Arbeit im Weltcup wegen der ständigen Reiserei doch nicht wirklich familientauglich. Zudem lässt sich der Trainerberuf mit jenem eines Handwerkers vergleichen: Es gilt schwere Netze aufzustellen, Bündel mit Torstangen zu schleppen, Pisten mit dem Wasserschlauch zu präparieren, über mehrere Kilometer hinweg Lebensmittelfarbe aufzutragen. «Ein Training läuft heute fast wie ein Wettkampf ab», sagt Reusser, «und die Coachs sind dabei für alles verantwortlich, vor allem für die ­Sicherheit. Es ist ein ­Knochenjob – für eine Frau ist er extrem hart, sicher härter als für Männer. Nur schon wegen der Kälte, die einer Frau stärker zusetzen dürfte.»

Reusser sagt, die Zeit des patriarchalischen Denkens im Skisport sei grundsätzlich vorüber. «Aber kommt eine Frau, heisst es schnell: Die kann das doch nicht!» Noch fehlen bei Swiss-Ski auf Betreuerinnen abgestimmte Stellen, etwa Teilzeitjobs. Gemäss Reusser soll sich dies ändern, entsprechende Bestrebungen laufen.

Das Gefühl, zwischen lauter Männern unerwünscht zu sein



In der Schweiz gab es auch in der Vergangenheit kaum Trainerinnen im Profibereich. Eine Ausnahme war Katja Jossi, eine Bauerntochter aus dem Haslital, die einst im Europacup den aktuellen Schweizer Frauenchefcoach Beat Tschuor assistierte. Ganz nach oben schaffte es Marie-Theres Nadig, zwischen 1990 und 1994 betreute sie die liechtensteinischen Männer, ab 1999 die Schweizer Abfahrerinnen, im Winter 2004/2005 war sie Cheftrainerin. Ein wenig ausgestellt in der Macho-Welt fühlte sich die pensionierte St. Gallerin. Auch bei den Kanadierinnen und im US-Team gab es damals Betreuerinnen, «aber meistens war ich die Einzige». Das Gefühl, unerwünscht zu sein, habe sie durchaus gespürt. «Ich habe nun mal einem Mann den Job ­weggenommen.»

Marie-Theres Nadig (l.) mit Catherine Borghi bei der Abfahrtsbesichtigung in St. Moritz 2003. (Bild: Keystone)

Als Doppel-Olympiasiegerin sei es ihr womöglich leichter gefallen, akzeptiert zu werden, sagt Nadig, wobei auch sie mit Vorurteilen konfrontiert wurde.­ ­«Viele sagten: Von dir halte ich nichts. Du kannst doch keinen Kurs stecken, keine Bohrmaschine bedienen. Und lief etwas schief, hiess es: Sie ist halt eine Frau.» Fehler seien männlichen Kollegen schneller verziehen worden. Und noch lange nach der Entlassung 2005 wegen Erfolglosigkeit fragte sich Nadig, ob sie wohl auch als Mann fortgeschickt worden wäre. Angebote blieben danach jedenfalls aus.

Nadig verstand die Kritik als Ansporn, es besonders gut zu machen. Dass sie als robuste Frau nicht auf Äusserlichkeiten reduziert worden sei, habe ihr die Arbeit mit der Zeit erleichtert. «Der Trainerjob ist nichts für Zartbesaitete», sagt ­Nadig. «Und wenn eine Frau ­Kinder will, dann kann sie es gleich vergessen. Es gibt kaum Konstanz im Leben, man ist heimatlos, tut sich schwer, soziale Kontakte zu pflegen, verliert Freunde.»

Wer klare Strukturen braucht, ist fehl am Platz



Und doch gibt es welche, die in ihre Fussstapfen treten wollen. Mirena Küng betreut den liechtensteinischen Nachwuchs; vor zwei Jahren erst trat die einstige Abfahrerin zurück, bereits hat sie die Ausbildung zur Berufstrainerin in Magglingen beendet. Belastbar und stressresistent müsse man sein, sagt Küng, «wer klare zeitliche und örtliche Strukturen braucht, ist fehl am Platz». Die Appenzellerin fühlt sich wertgeschätzt, Geschlecht hin oder her. Sie hält sich bei Bedarf aber vornehm zurück, etwa an Trainersitzungen. «Es wäre nicht clever, die Emanze rauszuhängen und sich als Frau in den Vordergrund zu drängen. Ich sage etwas, wenn es etwas zu sagen gibt. Sonst bin ich stille Beobachterin.»

Die ehemalige Schweizer Speedfahrerin Mirena Küng versucht sich im Trainerbusiness. (Bild: Keystone)

Küng plädiert für gemischte Betreuerteams, weil es bereichernd sei, wenn Männer und Frauen Inputs geben würden. «Die Frau findet andere Lösungen, handelt in gewissen Situationen einfühlsamer», glaubt Küng. So war es etwa bei Nadig, die 1999 Peter Müller nach dessen Rausschmiss als Chefin des Abfahrtsteams ablöste. Müller hatte die Fahrerinnen gedrillt, «er liess die Sensibilität vermissen», sagt Nadig.

Stellt sich die Frage, ob die Fahrerinnen überhaupt Frauen im Trainerstab wünschen. Küng hätte dies geschätzt, vorab in schwierigen Zeiten, «da hätte eine Frau vielleicht anders reagiert als ein Mann». Von ihren ehemaligen Teamkolleginnen will sich niemand äussern, zu komplex sei das Thema, um sich darüber während der Saison Gedanken zu machen, lassen Holdener und Co. verlauten. Dass das Dasein in einem von Männern dominierten Mikrokosmos nicht immer leicht ist, offenbarte Lara Gut-Behrami dem «Tages-Anzeiger». Die Frauen würden noch immer als Mädchen angesprochen, viele Fahrerinnen würden ihre Meinungen nicht äussern, man müsse sich stets beweisen, auch wenn man im Recht sei, sagte die Tessinerin. «Wenn alle denken: Das ist nur ein Mädchen, zickig, es hat seine Tage – darauf kann man nicht aufbauen.»

«Betreuerinnen sind manchmal enge Bezugspersonen.»Alpinchef Walter Reusser

Reagiert haben die Österreicher. Mit Petra Kronberger wird eine Frauenbeauftragte beschäftigt, sie ist Anlaufstelle für organisatorische wie private Anliegen. Die 51-Jährige war mitten in der Saison 1992/1993 zurückgetreten, sie hatte alles gewonnen aber war erschöpft und überfordert. Kronberger fühlte sich alleingelassen, allein mit dem Brimborium um ihre Person, dem Druck, aber auch den Sorgen und Ängsten, mit welchen sich junge Frauen auseinanderzusetzen haben. Ihre Hilfe­rufe blieben unverstanden, nun ist sie da, um anderen ihren schwierigen Weg zu ersparen. Sie ist überzeugt: «Gewisse Diskussionen führt eine Athletin lieber mit einer Frau.»

Eine Frauenbeauftragte wird Swiss-Ski nicht einstellen. Alpinchef Reusser verweist auf den Athletenrat, in diesem würden sich die Arrivierten um die Belange der Jüngeren kümmern, auf Probleme hinweisen. Von Bedeutung seien Frauen in der medizinischen Abteilung, vorab in der Physiotherapie. «Im Zimmer der Physiotherapeutin passiert enorm viel. Die ­Betreuerinnen sind manchmal enge Bezugspersonen.» Zudem lässt Swiss-Ski bezüglich Betreuung viel Individualität zu, nicht nur Michelle Gisin hat mit Schwester Dominique eine weibliche Vertraute an ihrer Seite.

Mirena Küng zumindest möchte es auch als Coach bis in den Weltcup schaffen, mit Andrea Dettling gilt eine weitere ehemalige Spitzenfahrerin als Trainerinnen-Talent. Und doch: Bei Swiss-Ski werden die Manfreds, Thierrys und Werners so schnell nicht weniger werden.

Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia



Die Sendung ist zu hören auf Spotify sowie auf Apple Podcast. Oder direkt hier:



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App