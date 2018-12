Svindal stoppt den furiosen Innerhofer

Mauro Caviezel reist mit drei Podestplätzen und als Leader in der Super-G-Wertung aus Nordamerika nach Hause zurück. Mehr...

Die Schweizer Abfahrer sorgen in Beaver Creek für den ersten doppelten Schweizer Weltcup-Erfolg seit 2011. Beat Feuz gewinnt knapp vor Mauro Caviezel. In Lake Louise erreicht Michelle Gisin hinter Nicole Schmidhofer (Ö) Platz zwei in der Abfahrt. Mehr...