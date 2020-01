Kann man diesen Russen trauen?

Mit breiter Brust standen sie da: Gleich vier russische Langläufer hatten sich am Samstag für den Sprint-Final der zweitletzten Etappe der Tour de Ski qualifiziert, dazu zwei Norweger. Es war der finale Beleg in dieser Saison, wie sehr die Osteuropäer den Traditionssport erneut prägen.

Nur, war da jüngst nicht was? Genau, das offizielle Russland wurde abermals vom Sporttreiben an Grossanlässen ausgeschlossen, weil es seine Doping-Vergangenheit nicht vollumfänglich angehen will. Dieser schlechte Ruf russischer Sportsfreunde nagt darum an der Integrität der roten Wand.

Bolschunow: bärenstark, kein Vielsprecher

Zoomen wir aber erst einmal ihren Tour-Besten heran, Alexander Bolschunow. Als Zweiter liegt er eine Sekunde hinter Johannes Kläbo. Am 31. Dezember wurde Bolschunow 23, ist aber bereits je vierfacher Medaillengewinner an Olympia und Weltmeisterschaften.

Bolschunow steht gemessen an seinem Alter für die neue Generation russischer Langläufer. Die Dopingfälle seiner Vorgänger, zuletzt rund um die Heimspiele von 2014, bekam er bloss als talentierter Youngster in der russischen Peripherie mit. Aufgewachsen in einem 500-Einwohner-Dorf in Südrussland als Sohn eines Bauern, verkörpert Bolschunow das typische Landei – und damit den Langläufer der Vergangenheit, als sich dieser Sport primär aus der gschaffigen Gilde der Förster und Bauern zusammensetzte.

Da Bolschunow nur Russisch kann, ist er zudem ein mässig verkaufbarer Botschafter seines Sports. Wobei ihn seine spröde, introvertierte Art ohnehin nicht zum Vielsprecher macht.

Die Bärenkräfte des 1,85 m grossen und 82 kg schweren Stilisten sind dafür umso auffälliger. Am Samstag brach er sich den einen Stock während seiner wuchtigen Doppelstock-Einsätze gar selber. Natürlich dürfte das Gerät beschädigt gewesen sein, trotzdem ist der Vorfall beinahe beispiellos.

Training über 5 Stunden, in 2 Techniken und 3 Sportarten

Bolschunow vertritt als Athlet die klassische russische Trainingsschule: malochen, jeden Tag. Lange Einheiten dauern bei ihm im Sommer darum gerne einmal fünf bis sechs Stunden, in Form von Radfahren (75 Minuten), Langlauf auf Klassischrollen (75 Minuten), Langlauf auf Skatingrollen (75 Minuten) plus Joggen mit Höhenmetern (75 Minuten) – bei geringem Puls, dafür ohne Pause zwischen den Wechseln.

Sein Arbeitsethos und seine stupende Technik gehen auch auf Bolschunow senior zurück. Dieser trainierte ihn in der Provinz bis ins Teenageralter – und legt ihm bis heute im Sommer im Garten eine 150-m-Rundstrecke aus überwintertem Schnee aus. Auch die Nachbarn sind bei dieser bolschunowschen Variante des «City-Sprints» eingeladen.

Video: So trainiert Bolschunow im Sommer

Auf die lokalen Sport-Funktionäre ist der Senior hingegen schlecht zu sprechen. Sie würden die Leistungen seines Sohnes viel zu wenig würdigen. Lieber erinnert er sich in Interviews mit russischen Zeitungen an wahre Helfer. Als sein Sascha nämlich an den Nachwuchsmeisterschaften einst den Skiathlon bestreiten wollte, fehlten sowohl Ski wie auch Schuhe, weil dafür kein Geld vorhanden war. Von anderen Athleten bekam er das Material und gewann.

Als lokale Grösse mit grossem Potenzial entdeckte ihn dann Juri Borodawko – und formte ihn in den erwähnten Knüppeltrainings seit 2016 zum Vorläufer. Bolschunow befinde sich als Athlet quasi noch in den Windeln, trompetete sein Trainer vor einem Jahr. Er ist für Bolschunow auch ein Risiko. Borodawko führt seit mehr als 25 Jahren die besten russischen Langläufer, gleich mehrere seiner Athleten wurden als Doper überführt, allen voran Jewgeni Dementjew, Olympiasieger von 2006. Auch Alexander Legkow, dem man das Olympiagold von 2014 erst aberkannte, ehe er mangels Beweisen freigesprochen wurde, zählte zu seinen Schützlingen. Intern fiel Borodawko darum in Ungnade, wurde zwei Jahre gesperrt, ehe er auch dank Bolschunow zu einem spektakulären Comeback kam.

Vier russische Teams fighten jeweils um bloss sechs Startplätze

Borodawko zählt also zur alten Garde russischer Schnellmacher – wie auch zwei der drei anderen Gruppentrainer. Zur russischen Eigenheit gehört, dass sich Russland gleich vier Langlauf-Teams im Weltcup leistet. Gestern standen drei Athleten aus drei Lagern im Final. Sie haben im Alltag so gut wie keinen Kontakt, weil sie meist an unterschiedlichen Orten trainieren.

Weil nur sechs Athleten einer Nation pro Weltcup-Rennen starten können, garantiert diese Konstellation einen extremen und sehr gewollten Konkurrenzkampf. Teilweise verbissen sich die Roten darum eher ineinander als in ausländischen Konkurrenten. Mittlerweile haben sie erkannt, dass zumindest minimale Kooperation im Wettkampf ganz nützlich sein kann. Die Tour belegt es eindrücklich.



