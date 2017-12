Kecke Wundertüte van der Graaff

Es schien ein so typischer Arbeitstag von Langlauf-Sprinterin Laurien van der Graaff zu werden. Zum Auftakt der 12. Tour de Ski verpasste die Davoserin auf der Lenzerheide die direkte Finalqualifikation als Vierte ihrer Halbfinal-Serie. Fast immer war die 30-Jährige zuletzt im Vorzimmer der Besten hängen geblieben.

Diesmal kam alles anders, van der Graaff über die Zeit weiter und dann im Final plötzlich als Erste auf die Zielgerade geschossen. Statt von den Konkurrentinnen aber noch bedrängt zu werden, spurtete ihnen die quirlige Bündnerin mit holländischen Wurzeln davon, siegte also souverän.

30 Jahre nach Evi Kratzer 1987, im Jahr von van der Graaffs Geburt, errang damit eine zweite Schweizer Langläuferin einen Weltcupsieg. Dass in den ersten Jahren der Tour de Ski ein erster Platz noch nicht als Weltcupgewinn ­notiert wurde, blenden wir dank Rosabrille für einmal aus und wenden uns lieber van der Graaff zu. Die Triumphfahrt dürfte selbst sie überrascht haben. Platz 18 war ihr bislang bestes Resultat im Olympiawinter, in dem sich für sie sportlich noch nicht besonders viel Gutes zugetragen hatte.

Die kecke Ansage für Olympia 2014

Der Exploit passt ins Leben der Wundertüte. Vor sechs Jahren sprintete sie im Weltcup erstmals aufs Podest. Es war ihr rascher und unerwarteter Aufstieg in die Weltspitze, die van der Graaff trotz zwei weiterer Ränge in den Top 3 (2014 und 2015) nur phasenweise erreichte. Keck sagte sie vor den Olympischen Spielen von 2014 trotzdem, eine Medaille anzustreben. Auch wegen schlechten Materials schied sie früh aus – und musste sich neu erfinden. Als Sprinterin ohnehin schon spezialisiert, konnte sie nur im Skating mit den Schnellsten mithalten. Der Olympiasprint von 2018 wird in der klassischen Technik ausgetragen.

Also lernte van der Graaff praktisch nochmals von Grund auf den traditionelleren der beiden Stile. Sie sagt, ihre technischen Defizite mittlerweile wegtrainiert zu haben. Zu Topresultaten im Klassisch-Sprint hat es ihr jedoch noch nicht gereicht.

Eine Pionierin war van der Graaff ohnehin schon vor ihrem Coup. Sie hat sich seit ihrem Aufstieg stets in einem Privatteam auf die Saisons vorbereitet. Damit musste sie als Einzelfirma aber Coach und Trainingslager mehrheitlich selber bezahlen. Swiss Ski betrachtete ihren Alleingang zu Beginn kritisch. Was in Norwegen normal ist, kennt die Schweiz nicht. Da führt ein starker Verband seine Athleten über seine Kader und Trainer.

Van der Graaff, die für den TG Hütten im Zürcher Oberland startet, konnte aber immer auf die finanzielle Hilfe ihres Vereins und kleinerer Sponsoren zählen. Zugleich half ihr nach einem Generationenwechsel im Nationalteam der Frauen die Ausgangslage: Über mehrere Jahre verfügte Swiss Ski im Langlauf einzig über Laurien van der Graaff mit guten Weltcupperspektiven. Da konnte es sich der Verband schlicht nicht leisten, allzu störrisch zu sein. Mittlerweile sind zwar junge Athletinnen wie Nadine Fähndrich oder Nathalie von Siebenthal nachgerückt, van der Graaff und der Verband aber haben sich längst arrangiert. Sinnvollerweise, wie der Exploit zeigt. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)