Kraftort Sapporo

Simon Ammann trägt Skimütze und ­Sonnenbrille, als er im Yongpyong-­Resort die kleine, aber heimelig-hölzerne Medienlounge im House of Switzerland betritt. Für den Toggenburger ist es nichts Neues, sich an Olympischen Spielen erklären zu müssen. In Pyeongchang wird er zum sechsten Mal am bedeutendsten aller Events für Wintersportler teilnehmen. Er wirkt entspannt, motiviert, ziemlich zuversichtlich sogar. Für ihn sei die Zahl 6 nicht relevant, sagt Ammann. Wichtig ist ihm, wie er sich am Samstag auf der Normal- und eine Woche später auf der Grossschanze präsentieren wird. Denn nur mitfliegen, das ist herauszuspüren, ist ihm zu wenig.

Der Toggenburger hat auf der grösstmöglichen Bühne vieles erlebt, die ganze Klaviatur der Emotionen ausgeschöpft. Nachdem er 1998 in Nagano als 16-jähriger Schnupperstift dabei gewesen war, wurde er 2002 an den Spielen von Salt Lake City vom Nobody zum Star. Das Fliegengewicht mit Bubengesicht sprang zweimal zuoberst aufs Podest und mit seiner unbekümmerten Art in die Herzen der Zuschauer. «Simon Ammann stieg Richtung Himmel auf, sein Körper durchbohrte die Luft wie ein Pfeil, sodass die Wolken seinen Kopf zu streicheln schienen», hiess es in der «New York Times», die den Newcomer mit grossem Bild auf die Titelseite platzierte. «Überall, wo ich auftauche, herrscht gute Laune», stellte der Jüngling fest.

Tränen in Sotschi

Vier Jahre später lief es ihm an den Spielen von Turin dann nicht nach Wunsch, doch 2010 machte er sich in Whistler zum Doppel-Doppelolympiasieger und schaffte damit, was im Skipringen bis heute sonst niemandem gelungen ist. 2014 musste Ammann, der sich für die Wettkämpfe im Heimatland seiner Gattin Yana so viel vorgenommen hatte, mit einer herben Enttäuschung fertigwerden. Das war zu viel. «Ammanns Stimme bricht, er beginnt zu schluchzen, es schüttelt ihn. Minutenlang», beschrieb die NZZ, was sich in Sotschi in der Mixed Zone ereignete. Zu 99 Prozent seien dies seine letzten Olympischen Spiele gewesen, liess er verlauten.

Jetzt, am Tag vor der Qualifikation in Pyeongchang, sagt er schmunzelnd, zum Glück habe er diese Aussage wieder vergessen. Ammann ist froh, ist er hier. Und er fühlt sich wohl in seiner Haut. «Ich hätte im Weltcup lieber erste Plätze gehabt, aber der Januar ist sehr gut ­gelaufen – das hat mir gutgetan.» Im Skifliegen von Bad-Mitterndorf wurde er 34 Monate nach seinem letzten Weltcup-Podestplatz Dritter, danach kam er in Zakopane auf den 5. Rang. Kein Wunder also, konstatiert Nationalcoach Ronny Hornschuh: «Die Formkurve zeigt deutlich nach oben.» Auf den Wettkampf in Willingen verzichtete Ammann, was schon lange geplant gewesen war. Stattdessen reiste er gemeinsam mit Hornschuh und dem Physiotherapeuten ­André Kiesewetter nach Sapporo, wo er, wie er betont, «Traumtage» verbrachte. Das Wetter war herrlich, und nachmittags konnte der 36-Jährige auf der Grossschanze trainieren, allein. Die Wahl war nicht zufällig auf Sapporo gefallen. Einerseits befindet sich die Olympiastadt von 1972 in derselben Zeitzone wie Pyeongchang, andererseits wollte sich Ammann an einem Ort vorbereiten, «wo ich viele gute Erinnerungen habe». In Sapporo gewann er 2007 WM-Gold und WM-Silber, und 2010 realisierte er im Vorfeld der Winterspiele von Vancouver einen Weltcupsieg.

Die Zuversicht überwiegt

Der Trip nach Japan scheint sich gelohnt zu haben, jedenfalls meint Ammann, er sei «sehr nahe am optimalen Ablauf», und hält Hornschuh fest: «Wenn wir das Gezeigte stabilisieren können, ist am Tag X vieles möglich.» Auch auf Berni Schödler, Chef Skisprung bei Swiss-Ski, macht der Toggenburger «einen sehr guten Eindruck». Ammann selbst zeigt sich optimistisch, will aber nicht zu euphorisch sein. Er sagt einerseits, «vieles zeigt in die richtige Richtung», andererseits aber: «Ich kann nicht genau sagen, wo ich stehe.» Ihm ist klar, dass er nur mit zwei aussergewöhnlich guten Sprüngen eine Medaille gewinnen kann.

Trotzdem überwiegt an diesem Nachmittag die Zuversicht. Der vierfache Olympiasieger platziert etwa den Satz «ich sehe meine Chancen». Und als er zum Abschluss gefragt wird, ob die ­Basis für Träume vorhanden sei, überlegt er kurz und antwortet dann: «Ja.» Ammann zieht Kraft aus den Erinnerungen an die Sprünge, welche ihm vier olympische Goldmedaillen eingebracht haben. Was er genau visualisiert, will er freilich nicht verraten. Er erzählt nur: «Ich arbeite mit dem eigenen Schlüssel auf den Samstag zu.»

Ob es der Schlüssel ist, der ihm den Abgang durch das ganz grosse Tor ermöglicht? Als Simon Ammann am Abend im Alpensia Olympic Park unter Flutlicht in die Spur geht, schaut kaum jemand zu. Nur Betreuer, Helfer, ganz wenige Medienvertreter und eine Gruppe von Frauen, die bei beissender Kälte die Sitze auf der Tribüne reinigen, sind da.

Der Ostschweizer patzt, landet schon nach 88,5 Metern. Für eine Medaille müsste er rund 20 Meter weiter fliegen. Allzu beunruhigt wirkt der Routinier nicht. «Ich hätte lieber einen besseren Sprung gezeigt», doch er wisse, wie das Problem zu beheben sei. Während Ammann in die Unterkunft chauffiert wird, wartet Sven Hannawald auf den Medienbus. Der Deutsche wurde 2002 auf der Normalschanze Zweiter. Sein damaliger Bezwinger strebt in Südkorea die fünfte Olympiamedaille an, Hannawald arbeitet als Experte für Eurosport.

(Tages-Anzeiger)