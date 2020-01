Kreuzbandriss bei Aline Danioth

In Runde 1 eine ganz Grosse bezwungen. Dann im Achtelfinal gestürzt – und schwer verletzt.

Der Parallel-Riesenslalom von Sestriere fand für Aline Danioth ein bitteres Ende, nachdem sie in der ersten Runde mit Petra Vlhova eine der Besten eliminiert hatte. Die 21-Jährige blieb nach ihrem Sturz minutenlang am Boden liegen, musste mit dem Rettungsschlitten abtransportiert werden und wurde für Untersuchungen mit der Rega in die Schweiz geflogen.

Die Diagnose kommt am späten Sonntagabend aus der Universitätsklinik Balgrist in Zürich und ist erschütternd: Kreuzbandriss im rechten Knie. Oder genauer, wie Swiss Ski in einer Medienmitteilung schreibt: «Riss des vorderen Kreuzbandes sowie Läsionen des Innen- und Aussenmeniskus im rechten Knie». Danioth soll am Montag operiert werden – doch die Saison ist für die Urnerin vorbei.

(te)