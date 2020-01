Mayer siegt, Meillard verpasst Podest knapp

Ein Speedspezialist schlägt den Kombinierern ein Schnippchen. Matthias Mayer gewinnt die Alpine Kombination in Wengen. Der Österreicher konnte den Slalom als Erster der Abfahrt in Angriff nehmen und zeigte einen seiner besten Läufe auf den kurzen Ski. Mayer hielt den Angriffen der Franzosen stand und verwies Alexis Pinturault um 7 Hundertstel und Victor Muffat-Jeandet um 67 Hundertstel auf die Plätze zwei und drei.

Den Schweizern gelang der Angriff auf die Podestplätze nicht nach Wunsch. Loic Meillard verpasste das Treppchen als Vierter um mehr als drei Zehntel. Niels Hintermann, Sieger der Kombination 2017 in Wengen, wurde Neunter. «In meiner momentanen Slalomverfassung liegt nicht mehr drin», sagte Hintermann nach dem Rennen.

Justin Murisier belegte den 11. Platz, Luca Aerni fuhr auf Rang 13 und Gilles Roulin auf Platz 15. Ralph Weber, Stefan Rogentin und Sandro Simonet schafften es nicht in die Top 15. Simonet wäre ein Schweizer Kandidat auf einen Podestplatz gewesen. Er verpasste jedoch die Einfahrt in den Zielhang, musste zurücksteigen und verlor so viel Zeit. (heg)