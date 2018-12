Meillard erstmals auf dem Weltcuppodest

Loïc Meillard wird im Riesenslalom in Saalbach Zweiter und sichert sich so seinen ersten Podestplatz im Weltcup. Der Slowene Zan Kranjec feiert seinen ersten Sieg auf dieser Stufe. Meillard, der nach dem ersten Lauf Dritter geworden war, musste sich in der Endabrechnung um 19 Hundertstel geschlagen geben. Sein bisheriges Bestergebnis war Platz 4 im Riesenslalom beim Weltcup-Finale in Are in Schweden.

Zweitbester Schweizer war Gino Caviezel. Der jüngere Bruder von Mauro Caviezel, der im Schlussklassement auf Platz 12 aufscheint, vergab eine bessere Rangierung mit einem zeitraubenden Fehler kurz vor dem Ziel des zweiten Laufes.

Noger profitiert von Odermatt-Disqualifikation

Zum ersten Mal Weltcup-Punkte gab es für Cédric Noger. Der 26-jährige St. Galler aus Wil, der erst seinen zweiten Riesenslalom auf oberster Ebene bestritt, machte im zweiten Lauf zwölf Plätze gut und belegte Rang 18 Noger hatte den ersten Durchgang auf Platz 31 beendet. Er rückte aber um eine Position nach vorne, weil Marco Odermatt wegen eines Torfehler nachträglich disqualifiziert wurde.

Marcel Hirscher gehörte für einmal zu den Geschlagenen. Der Dominator der Szene musste sich mit Platz 6 bescheiden. (sda)