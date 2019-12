Meniskus-Riss bei Odermatt

Am Schluss gab es für Marco Odermatt den fünften Platz im Riesenslalom von Alta Badia. Grund zum Jubeln hatte der 22-Jährige nicht. Im Ziel blieb er liegen, hielt sich das rechte Knie. Grund dafür war ein Schlag im Zielhang, wie der Schweizer Teamarzt Christian Schlegel im SRF bestätigte. «Odermatt wurde abtransportiert und im Ziel erstversorgt», sagte Schlegel.

Eine MRI-Untersuchung am Montag ergab, dass der Aussenmeniskus gerissen war. Dies bestätigte Swiss-Ski in einer Medienmitteilung. Odermatt wurde noch am Montagnachmittag operiert. Die OP sei erfolgreich verlaufen, sodass sie bei Swiss-Ski glauben, dass Odermatt in diesem Winter noch Welcup-Rennen bestreiten kann. «Mit seinem ausgezeichneten Körpergefühl und überlegtem Charakter wird Marco eine optimal dosierte, schnellstmögliche Rehabilitation gelingen», so Walter O. Frey, einer der Teamärzte.

(hua/fas)