Mittelmässige Schweizer, Ford mit Premiere

Es hätte das perfekte Rennwochenende für die Schweizer Männer werden können. Nach dem ersten Weltcupsieg von Marco Odermatt im Super-G und der Machtdemonstration von Beat Feuz in der Abfahrt waren die Chancen auf einen weiteren Exploit im Riesenslalom intakt. Aber wie der Konjunktiv bereits verrät, wurde daraus nichts. Der Sieger am dritten Renntag in Beaver Creek heisst Tommy Ford – auch er gewinnt erstmals ein Weltcuprennen. Der Amerikaner bringt seinen Vorsprung aus dem ersten Lauf problemlos ins Ziel und lässt die beiden Norweger Henrik Kristoffersen und Leif Kristian Nestvold-Haugen deutlich hinter sich.

Aus Schweizer Sicht verläuft das Rennen hingegen nicht optimal. Für das Bestresultat sorgt Gino Caviezel als Neunter. Erneut Caviezel, erneut Neunter, wie schon beim ersten Riesenslalom in Sölden. Mit Justin Murisier (10.) fährt ein weiterer Swiss-Ski-Athlet in die Top Ten. Für Odermatt war das Rennen bereits nach dem ersten Lauf zu Ende, er schied aus – wie im Schnitt jeder fünfte Fahrer.