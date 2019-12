Nebelchaos verzögert Kriechmayr-Triumph

Vincent Kriechmayr musste lange warten. Zuerst auf seine eigene Fahrt, um 45 Minuten wurde dieser verschoben, immer wieder kam Nebel auf die Strecke. Als der Österreicher dann mit seiner Nummer 7 in den Super-G von Gröden startete, war ihm die lange Warterei nicht anzusehen, über drei Zehntel nahm er dem Führenden Mauro Caviezel ab und setzte sich an die Spitze.



Rennunterbüche länger als Rennen selbst



Danach die Ungewissheit. Zum einen, ob seine Zeit reichen würde, sie überstand Kjetil Jansrud knapp, Thomas Dressen etwas klarer, Dominik Paris war schon davor an Caviezel gescheitert. Kriechmayr schien der logische Sieger dieses Rennens zu werden, dann kam der zweite Unterbruch, 20 Fahrer waren unten, zu wenig, um Kriechmayr als Sieger zu werten. Also wartete der Österreicher erneut. Diesmal noch länger.



Sein Landsmann Christoph Krenn stand schon im Starthaus bereit, als er zurückgepfiffen wurde. Es sollte nicht das einzige Mal bleiben. Immer wieder machte er sich bereit, stand schon in der Bindung, doch die Entscheidung, ob man dieses Rennen noch fair zu Ende fahren kann, wurde im Zehnminutentakt nach hinten verlegt. Zwischen der Fahrt von Mattia Casse, der Nummer 20, und eben Krenn lagen schliesslich eineinhalb Stunden.



Wiederaufnahme bringt keine Spannung mehr



Vom geplanten Beginn um 11.45 Uhr dauerte es fast drei Stunden, bis das Rennen wieder aufgenommen wurde. Fahrer, die die Strecke hinter sich gebracht hatten, haderten mit dem Nebel. Marco Odermatt zum Beispiel, der nach 20 Fahrern auf Platz 17 lag und schliesslich 24. wurde. Die unmittelbar vor und nach ihm gestarteten Mathias Mayer und Travis Ganong fuhren in ähnliche Regionen der Rangliste. Von den Fahrern nach Casse konnte keiner mehr ernsthaft am Rennverlauf rütteln. Als der Schweizer Thomas Tumler (Nummer 27) im Ziel ankam, schüttelte er nur den Kopf, 2,10 Sekunden Rückstand hatte er, er war zwischenzeitlich Letzter. Ähnlich war die Körpersprache bei fast allen nach Krenn gestarteten Fahrern. Es hatte mittlerweile zu regnen begonnen. Nach 48 Fahrern wurde dann das Rennen doch noch frühzeitig beendet. So blieb es beim Sieg für Kriechmayr.



Es ist der fünfte Weltcup-Sieg für den Österreicher. Auf keinen hat er wohl so lange gewartet. Hinter ihm reihten sich Kjetil Jansrud und Thomas Dressen ein, Mauro Caviezel verpasste das Podest als Vierter gerade noch. Mit Beat Feuz fuhr ein weiterer Schweizer in die Top 10, der Emmentaler wurde Neunter.



Val Gardena (ITA). Weltcup-Super-G der Männer (abgebrochen nach 48 Fahrern): 1. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:13,84. 2. Kjetil Jansrud (NOR) 0,05 zurück. 3. Thomas Dressen (GER) 0,22. 4. Mauro Caviezel (SUI) 0,35. 5. Dominik Paris (ITA) 0,36. 6. Hannes Reichelt (AUT) 0,38. 7. Johan Clarey (FRA) und Aleksander Kilde (NOR) 0,54. 9. Beat Feuz (SUI) 0,55. 10. Adrien Théaux (FRA) 0,58.



Ferner die weiteren Schweizer: 14. Gino Caviezel 0,75. 19. Stefan Rogentin (SUI) 0,99. 24. Marco Odermatt 1,15. 41. Gilles Roulin 2,09. 42. Thomas Tumler 2,10. 45. Carlo Janka 3,11. - 48 Fahrer gestartet, 45 klassiert. - Nicht gestartet u.a.: Urs Kryenbühl (SUI).

Der Stand im Weltcup



Männer. Gesamtwertung (nach 9 von 46 Rennen): 1. Vincent Kriechmayr (AUT) 312. 2. Alexis Pinturault (FRA) 264. 3. Matthias Mayer (AUT) 257. 4. Dominik Paris (FRA) 249. 5. Henrik Kristoffersen (NOR) 243. 6. Aleksander Kilde (NOR) 224. 7. Beat Feuz (SUI) 221. 8. Mauro Caviezel (SUI) 213. - Ferner: 11. Marco Odermatt (SUI) 177. 23. Carlo Janka (SUI) 87. 25. Daniel Yule (SUI) 86. 26. Gino Caviezel (SUI) 82.



Super-G (nach 3 von 8 Rennen): 1. Kriechmayr 196. 2. Mayer 184. 3. Kilde 156. 4. Mauro Caviezel 155. 5. Paris 145. 6. Odermatt 143. Ferner: 12. Feuz 61. 19. Tumler 33. 22. Gino Caviezel 24. 27. Stefan Rogentin (SUI) 16.



Nationen (nach 19 von 87 Wertungen): 1. Österreich 2392. 2. Schweiz 2109. 3. Italien 1704. 4. Norwegen 1656. 5. Frankreich 1266. 6. USA 1205. Ferner: 16. Liechtenstein 54.

(mro)