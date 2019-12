Odermatt holt ersten Weltcup-Sieg

Seit Anfang 2018 sind mit dem Namen Marco Odermatt Erwartungen verbunden, Träume, Sehnsüchte. Fünfmal Gold holte der Nidwaldner damals an der Junioren-Weltmeisterschaft in Davos, bald darauf posaunte sogar Marcel Hirscher, «dieser junge Schweizer könne dereinst alles gewinnen». Keine zwei Jahre später ist Odermatt angekommen, ganz oben, und das im Super-G, in jener Disziplin hat er gerade einmal zehn Weltcuprennen absolviert. In Beaver Creek gewann er mit einer Zehntelsekunde Vorsprung auf Aleksander Kilde, Dritter wurde Matthias Mayer.

Voller Angriff mit Startnummer 2

Der Erfolg ist umso sensationeller, weil Odermatt mit der Nummer 2 starten musste und den schwierigen Kurs nicht anhand der TV-Bildern von Konkurrent hatte studieren können. Im oberen Teil fuhr er überaus angriffig, fast über dem Limit, wie er selber meinte. «Aber auf irgendeine Geissart ist es aufgegangen». Odermatt ist erst 22, die restlichen Fahrer in den Top 30 der Super-G-Weltrangliste sind 25 und älter. Die Zukunft gehört ihm.

Caviezel erneut stark

Abermals eine starke Leistung zeigte Mauro Caviezel mit Platz 5. Er sei nicht optimal gestartet, meinte der Bündner, dem der Schnee in Übersee behagt. Thomas Tumler wurde 12., Beat Feuz dagegen fuhr zu defensiv, musste sich mit Platz 15 begnügen. «Dieses Rennen ist nicht auf mich zugeschnitten», meinte der Emmentaler. (phr)