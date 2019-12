Odermatts Knie wird in der Schweiz untersucht

Am Schluss war es für Marco Odermatt der fünfte Platz. Und es blieb immerhin die Gewissheit, dass sich der Nidwaldner zurückkämpfen kann. Denn schon im ersten Streckenabschnitt unterlief ihm ein grober Fehler, das Podest war weg, Henrik Kristoffersen nicht mehr einholbar. Der Norweger gewinnt den Riesenslalom von Alta Badia vor dem überraschenden Franzosen Cyprien Sarazin und dem Slowenen Zan Kranjec. Odermatt wurde bester Schweizer.

Grund zum Jubeln aber hatte der 22-Jährige nicht. Im Ziel blieb er liegen, hielt sich das rechte Knie. Grund dafür war ein Schlag im Zielhang, wie der Schweizer Teamarzt Christian Schlegel im SRF bestätigte. «Odermatt wurde abtransportiert und im Ziel erstversorgt», sagte Schlegel, eine genau Diagnose steht noch aus. Eine MRI-Untersuchung soll am Montag für Klarheit sorgen.

Dabei waren die Vorzeichen ausgezeichnet, die Teamleistung vielversprechend. Gleich sechs Schweizer schafften den Sprung in den zweiten Lauf, Odermatt gar als Zweiter hinter dem Norweger Leif-Kristian Nestvold Haugen. Es folgten Justin Murisier (8.), Loïc Meillard (11.), Cedric Noger (13.), Thomas Tumler (17.) und Gino Caviezel (18.), der Bündner, der mit zwei neunten Plätzen in Sölden und Beaver Creek für die bisher besten Schweizer Resultate sorgte.

Schrecksekunde für Filip Zubcic

So gut die Ausgangslage, so gross das Kopfschütteln darauf. Caviezel fuhr fehlerhaft, Tumler am Rande des Ausscheidens, Noger langsam. Auch Meillard, im Vorjahr noch bester Schweizer in Alta Badia, fiel zurück. Blieben Murisier und Odermatt, das Stehaufmännchen und der Newcomer, wenn man ihn nach dem Super-G-Triumph in Beaver Creek noch so nennen kann. Murisier holte als 15. Weltcuppunkte, für ihn in seiner Comeback-Saison ein positives Resultat.

Eine Schrecksekunde erlebte derweil Filip Zubcic. Als sich der Kroate ins Ziel kämpfte, spazierte ein Streckenposten über die Piste. Man muss kein kroatisch können, um zu verstehen, was Zubcic dem Mann dann verbal an den Kopf warf.

Resultate und Weltcup-Stand:

Alta Badia (ITA). Weltcup-Riesenslalom der Männer: 1. Kristoffersen (NOR) 1:57,33. 2. Sarrazin (FRA) 0,31 zurück. 3. Kranjec (SLO) 0,39. 4. Kilde (NOR) 0,46. 5. Odermatt 0,83. 6. Schwarz (AUT) 0,88. 7. Windingstad (NOR) 0,91. 8. Braathen (NOR) und Pinturault (FRA), je 0,92. 10. Zubcic (CRO) 1,00. 11. Nestvold-Haugen (NOR) 1,10. 12. Meillard 1,19. – 15. Murisier 1,30. 17. Gino Caviezel 1,39. 25. Noger 1,86. 29. Tumler 3,11.

Weltcup. Gesamtwertung (nach 10 von 46 Rennen): 1. Kristoffersen 343. 2. Kriechmayr (AUT) 312. 3. Pinturault 296. 4. Kilde 274. 5. Mayer (AUT) 257. 6. Dominik Paris (ITA) 249. 7. Odermatt 222. 8. Feuz 221. 9. Mauro Caviezel 213. – : 22. Gino Caviezel 96. 26. Janka und Meillard, je 87. 30. Yule 86.

Riesenslalom (nach 3 von 9 Rennen): 1. Kristoffersen 193. 2. Kranjec 170. 3. Ford (USA) 161. 4. Pinturault 146. 5. Faivre (FRA) 129. 6. Nestvold-Haugen 110. – 9. Gino Caviezel 72. 11. Odermatt 65. 17. Murisier 50. 22. Meillard 37. 29. Noger 18. (mro)