Podladtchikov sucht den Wintertraum

Es schneit in Laax. An guten Tagen ist Schnee eine weisse Umarmung, an schlechten einfach nur mühsam. Es sind schlechte Tage für die Snowboarder. Gute Trainings sind kaum möglich, die richtig schwierigen Tricks müssen warten.

Darum läuft dem Besten unter ihnen die Zeit davon: Iouri Podladtchikov (29), Olympiasieger, vor 9 Monaten noch mit gerissenem Kreuzband, nun auf dem Weg zurück. Nationaltrainer Pepe Regazzi sagt, ein Monat mehr wäre nicht schlecht, der Automatismen wegen. Doch diesen Monat gibt es nicht, am 14. Februar läuft die Uhr ab, dann gilt es ernst. Final der Halfpipe in Südkorea.

Kein Zögern, dafür schöne Linien

Podladtchikov scheint der viele Schnee wenig zu kümmern. Im Gespräch im Tal sind die Sorgen weit weg, und am Berg malt er mit seinem Brett schönste Linien in die Luft. In der Qualifikation für den Final von heute Samstag fährt er ohne Zögern in die 7 Meter hohen Wände der Halfpipe rein. Vielleicht täuscht das alles, vielleicht will man es einfach so wahrhaben, doch Podladtchikov scheint höher zu fliegen als alle anderen. Feiner und leichter auch. Die anspruchsvollsten Sprünge, mit denen er Olympiagold holen möchte, fehlen zwar noch (der Schnee!), doch was er macht, ist sauber und vor allem: unverschämt sicher. Das ist, um es in den Worten der Mediziner zu sagen: erstaunlich. Gewöhnlich dauert es neun Monate, bis Snowboarder nach einem Kreuzbandriss wieder in die Halfpipe dürfen – bei Podladtchikov waren es drei. Nach sechs Monaten machte er in der Halfpipe wieder die schwierigsten Tricks. Sein Rezept: «Der Glaube, dass es gut kommt.»

Absolut fokussiert

Die Kurzversion der Wunderheilung geht so: Im März riss an der WM sein rechtes Kreuzband, Olympia war in ­Gefahr. Doch Podladtchikov nutzte eine neue Therapiemethode, die Speedy-­Recovery. Hier wird das Knie bei der Operation nicht lokal betäubt, sondern der Patient vollnarkotisiert. Damit verhindern die Ärzte, dass der Informationsfluss zwischen Knie und Rückenmark gekappt wird und der Patient meint, das Knie gehöre nicht mehr zu ihm. Ein tumbes Gefühl wäre lange die Folge und noch schlimmer: Muskelschwund und Monate verlorener Zeit. Das wollte Podladtchikov verhindern. Er wählte eine kurze Operation, eine kurze Narkose, ein immenses Trainingspensum und eine schnelle Rückkehr zur Vollbelastung. Kurz: viele Schmerzen.

Nun ist der Mann in Laax und mag nicht von gestern und der Verletzung erzählen, lieber spricht er von morgen und Olympia, seiner Herzensangelegenheit. Dass ihm wichtige Zeit fehlt, dass er eine Zeit lang seine Mitte verloren hatte, dass ihm auch mal der Glauben abhandenkam: Das ist alles weit weg. Das Knie ist zwar anfälliger geworden, doch es behindert ihn nicht mehr, alle Gedanken sind nun bei diesen drei Finalläufen in Südkorea. Er weiss, wie er sie absolvieren wird und dass sie «sehr gut» aussehen. Weggefährten sagen, sie hätten Podladtchikov kaum je derart fokussiert gesehen. Er, der Flatterhafte, sagt: «Diese absolute Fokussiertheit ist ein Ziel von mir, ich bin nahe an ihr dran.»

Der Hauptrivale hat vorgelegt

Der Ehrgeiz ist da, war niemals weg. Das zeigte sich auch, als Hauptrivale Shaun White vor Tagen in den USA einen makellosen Lauf hinlegte und dafür das Punktemaximum bekam. Es war eine klare Botschaft an die Konkurrenz. Stunden später postete Podladtchikov auf Facebook zwei Videos: eines von einem gelungenen Halfpiperun im Training, ein anderes vom Yolo-Flip, jenem Sprung, den er als Erster stand und der ihm in Sotschi den Olympiasieg brachte. Ein unfassbar schwerer Sprung, oder wie Podladtchikov sagt: «Ein sehr grosser Trick.» Er sieht bei ihm einfach und leicht aus, alles im Fluss. Als wollte Podladtchikov mit seiner Videobotschaft der Welt sagen: Schaut her, auch ich bin bereit. Er muss es sein, denn White hat sich nach einer Schaffenskrise gefangen. Podladt­chikov reagiert auf den perfekten Lauf gelassen: Vor vier Jahren sei sein Rückstand auf White noch grösser gewesen als heute.

Waren es vor vier Jahren nur zwei – Podladtchikov und White – die den Yolo-Flip konnten, sind es heute mit den Japanern Yuto Totsuka und Ayumu Hirano vier. Dazu kommen drei weitere Athleten, darunter der Walliser Pat Burgener, die mit ihren Tricks Schwierigkeitsgrade erreichen, die sie von olympischen Sternen träumen lassen. Die Dichte an der Spitze hat zugenommen. Das verzeiht weniger Fehler, die Fahrer müssen ihre Tricks noch sauberer darbieten. «Iouri kann das», sagt Trainer Regazzi. Podladtchikov weiss, was auf ihn ­zukommt. Es ist der vierte olympische Zyklus, den er auf sich genommen hat. In Turin startete er als 17-Jähriger noch für Russland. In Vancouver erlebte er seine grösste Enttäuschung, als Vierter verpasste er die Medaillen knapp. In Sotschi machte er aus der Energie des Frusts etwas Grosses und holte Gold. Er kennt den Weg zum Erfolg, er hat ihn darum in den grossen Zügen beibehalten und in den kleinen Dingen ausgebaut.

Wenn Fahrer und Berg eins sind

Podladtchikov lernte in diesem Jahr Klavier zu spielen, er ging eine Zeit lang zweimal pro Woche zu einer Psychoanalytikerin und veröffentlichte ein Buch mit eigenen Fotos. «True Love Is Hard To Find» heisst es, «Wahre Liebe ist schwer zu finden». Podladtchikov hatte einen ­anderen Titel favorisiert: «Wintertraum». Das Wort beschreibt für ihn den Zustand der perfekten Agilität, jenen Moment, wenn Fahrer, Brett und Berg eins werden. So soll es sein am 14. Februar. (Tages-Anzeiger)