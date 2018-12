Schweizerinnen verlieren im 1. Lauf viel Zeit

Jasmine Flury wird im Frauen-Super-G in Val Gardena Vierte. Den Sieg sichert sich erneut Ilka Stuhec. Mehr...

In der ersten Frauen-Abfahrt auf der Saslong in Gröden seit 1970 verpasst Jasmine Flury das Podest knapp. Der Sieg geht an die Slowenin Ilka Stuhec. Mehr...