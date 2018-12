Slalom fällt dem Wind zum Opfer

Der Weltcup-Slalom der Männer von Val d'Isère vom Sonntag findet nicht statt. Zu starker Wind macht ein Rennen in den französischen Alpen unmöglich. Dies teilten die Veranstalter am Sonntagmorgen kurz vor dem geplanten Start zum ersten Lauf mit. Ein Ersatzort und - termin für das Rennen steht noch nicht fest.

Oooh @valdisere... we tried but mother nature sent strong wind gusts and wouldn't let us hold today's slalom. Race cancelled ???? @criterium1neige see you next year. pic.twitter.com/Ek0AAD4DMI