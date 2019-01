So gewinnt man auf der legendären Streif

Diese Fahrt ist eine Fahrt für die Ewigkeit. Didier Cuche 2011 in Kitzbühel hat wohl jeder Schweizer Skifan noch vor Augen. Wie er bei der Mausefalle noch in der Luft in die Hocke geht, eine nahezu perfekte Fahrt hinlegt, Bode Miller fast eine Sekunde abnimmt und sich danach als Sieger feiern lässt. Da flippen auch Matthias Hüppi und Bernard Russi richtig aus. Heute sollen es Cuche andere gleichtun. Wie das klappen kann, verrät der Rekordsieger auf der Streif im Video oben gleich selbst.

(Tagesanzeiger.ch/Newsnet)

Beat Feuz über die Streif. Video: Tamedia