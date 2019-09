So reagiert die Sportwelt auf Hirschers Rücktritt

Am Mittwochabend war es soweit und es trat ein, womit eigentlich alle schon gerechnet hatten: Der österreichische Skirennfahrer Marcel Hirscher verkündete auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz seinen Rücktritt. Nach 245 Weltcuprennen und 67 -Siegen, zwei olympischen Goldmedaillen, sieben Weltmeistertiteln und acht Triumphen in Folge im Gesamtweltcup zieht sich der 30-Jährige aus dem Skisport zurück. Der Abgang eines der grössten Skifahrers sorgt für zahlreiche Reaktionen.

Eine Rennfahrerin, die den Rücktritt bereits hinter sich hat und weiss, wie sich ein Leben ohne Spitzensport anfühlt, ist Lindsey Vonn. Auf Twitter gratulierte sie dem Ausnahmekönner zu einer «fantastischen Karriere». Während der gleichen Ära wie er Rennen gefahren zu sein, sei eine Ehre. «Geniess die Zeit mit deiner Familie», schliesst die 34-Jährige ihre Lobwünsche.

It’s been a tough year for ski racing, the legend @marcel__hirscher has announced his retirement. Congratulations on an amazing career my friend. Racing in the same era as you has been an honor. 8 overall titles is a record no one will ever break! Enjoy the time with your family pic.twitter.com/JDHMctCaOG