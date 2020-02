Suter knapp hinter dem Podest

Corinne Suter zeigte im Ziel von Garmisch eine in den letzten Wochen und Monaten selten gesehene Reaktion. Sie verwarf die Hände, war wütend. Die 25-Jährige hatte Mühe in einer technischen Passage, nachdem sie gut gestartet war. Danach durfte sie aber sagen: “So schlecht ist das Ergebnis nicht.” Suter wurde Fünfte, behält damit die Führung in der Disziplinenwertung. Teamkollegin Joana Hählen unterlief ein Fehler im oberen Teil der Strecke, sie verlor über eine Sekunde auf die mit Nummer 2 gestartete Federica Brignone. “Sehr ärgerlich”, fand Hählen, sie habe zu viele Fehler gemacht und wurde am Schluss Siebte.

Zweiter Heimsieg in Garmisch

Davor hofften die zwei Schweizerinnen trotz ihrer Schwierigkeiten lange auf das Podest, Suter und Hählen lagen nicht weit auseinander auf den Plätzen zwei und drei. Dann kam Viktoria Rebensburg und nahm Brignone 61 Hundertstel ab. Es ist erst sieben Tage her, da triumphierte Thomas Dressen beim Heimrennen in Garmisch, jetzt gelang Rebensburg dasselbe. Dressen sei eine Inspiration gewesen, sagte sie. 18 Rennen hatte die 30-Jährige vor diesem Wochenende gewonnen, keines aber in der Abfahrt. Brignone blieb auf Rang 2, Dritte wurde die Tschechin Ester Ledecka.

Durchzogenes Schweizer Teamergebnis

Gar nicht zurecht kamen auf der Kandahar-Piste Lara Gut-Behrami und Michelle Gisin, sie hatten bei der gleichen Stelle ihre Probleme und verloren beide über zwei Sekunden, Gisin fast drei. Damit gingen sie unterschiedlich um: Gut-Behrami blieb im Ziel das Kopfschütteln, Gisin schlug sich mit den Fäusten gegen den Helm. Die Tessinerin wurde 15., die Obwaldnerin lag am Schluss noch neun Positionen dahinter. Schneller war mit Jasmine Flury eine weitere Schweizerin, sie fuhr auf Rang elf, besser war sie in diesem Winter noch nie klassiert. Auch Wendy Holdener klassierte sich als 21. schliesslich noch vor Gisin. (mro)