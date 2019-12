Suter rettet die Schweizer Ehre in Lake Louise

Pulver gut! So in etwa lautet der Status im Skigebiet Lake Louise. In der Nacht auf Sonntag gab es nochmals Neuschnee, das führte entsprechend zu Arbeiten auf der Piste, weshalb der Start zum Super G der Frauen um eine halbe Stunde nach hinten verschoben werden musste. Mit den Bedingungen der teilweise weichen Unterlage kam dann Viktoria Rebensburg am besten zurecht. Die 30-Jährige reüssierte mit 35 Hundertsteln Vorsprung auf Nicol Delago. Die Italienerin schaffte das Kunststück, mit Startnummer 31 noch auf Rang 2 zu fahren. Für die 23-Jährige handelt es sich um den zweiten Podestplatz im Weltcup.



Suter einmal mehr die einzige Schweizer Konstante



Mit ihrem Exploit verdrängte Delago Corinne Suter noch auf Rang 3. Die Schwyzerin war lange die einzige, die Rebensburg gefährlich nahe kam. Für sie endet der Auftritt in Lake Louise damit so, wie er begonnen hatte: Mit einem Podestplatz. Am Freitag war sie in der ersten Abfahrt lediglich von Ester Ledecka bezwungen worden. Suter rettet damit die Schweizer Ehre in Kanada. Lara Gut-Behrami wurde Zwölfte, Michelle Gisin klassierte sich im 20. Rang. Weltcup-Punkte gab es auch noch für Nathalie Gröbli (29.).

Lake Louise, Alberta (CAN). Weltcup-Super-G der Frauen: 1. Viktoria Rebensburg (GER) 1:20,00. 2. Nicol Delago (ITA) 0,35 zurück. 3. Corinne Suter 0,42. 4. Stephanie Venier (AUT) 0,53. 5. Mirjam Puchner (AUT) 0,77. 6. Tamara Tippler (AUT) 1,06. 7. Federica Brignone (ITA) 1,07. 8. Nicole Schmidhofer (AUT) 1,10. 9. Tina Weirather (LIE) 1,11. 10. Mikaela Shiffrin (USA) 1,18.

Ferner: 12. Lara Gut-Behrami (SUI) 1,28. 20. Ilka Stuhec (SLO) 1,87. 22. Michelle Gisin (SUI) 1,98. 29. Nathalie Gröbli (SUI) 2,47. 30. Ester Ledecka (CZE) 2,54. 33. Priska Nufer (SUI) 3,05. - 44 Fahrerinnen gestartet, 35 klassiert. - Ausgeschieden u.a.: Joana Hählen (SUI), Juliana Suter (SUI) und Sofia Goggia (ITA). (spy)