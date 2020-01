Heimsieg – Yule versetzt Schweizer Skifans in Ekstase

Ist es ein Weltcuprennen? Oder sind es Schweizer Meisterschaften mit ausländischer Konkurrenz? Nach dem ersten Slalom-Lauf in Adelboden sieht die Rangliste folgendermassen aus: 1. Daniel Yule, 3. Ramon Zenhäusern, 4. Tanguy Nef, 5. Loïc Meillard. Vier Einheimische in den ersten 5, und das im Slalom, in der Disziplin, in welcher die Schweizer von 458 Rennen im Weltcup gerade einmal 16 gewonnen haben. Es ist also angerichtet für ein ganz grosses Ski-Fest, eine neue Seite im Geschichtsbuch wird reserviert. Und sie wird gebraucht: Weil Daniel Yule liefert, weil der Walliser als erster Schweizer überhaupt zum dritten Mal einen Slalom auf höchster Stufe gewinnt. Dieses Kunststück hatte einst nicht einmal Pirmin Zurbriggen geschafft.

Erster Schweizer Podestplatz seit 2008

Yule siegt 23 Hundertstel vor Henrik Kristoffersen, deren 28 vor Marco Schwarz. Es ist sein zweiter Sieg innert fünf Tagen und dem Coup in Madonna di Campiglio, leistungsmässig scheint er gerade regelrecht zu explodieren. Der 26-Jährige hielt dem Druck stand, nachdem Meillard im zweiten Lauf ein wenig zurückfiel (auf Platz 9), Nef ausschied und Zenhäusern nach nicht perfekter Fahrt mit Platz 4 Vorlieb nehmen musste. Yule sprach nach dem Sieg von unbeschreiblichen Gefühlen. «Ich machte einige Fehler im zweiten Lauf. Aber ich sagte mir: Daniel, wenn du schon einen Scheiss gemacht hast, dann gib wenigstens Gas!» In Adelboden ist es der erste Schweizer Podestplatz seit 2008, als Marc Berthod im Riesenslalom vor Daniel Albrecht gesiegt hatte. Mit Marc Rochat (16.) und Reto Schmidiger (23.) holten zwei weitere Schweizer Punkte. (phr)