Yule übernimmt die Führung

Zwei Tage nach Kitzbühel folgte der Slalom-Klassiker in Schladming. Daniel Yule wird Dritter, Henrik Kristoffersen gewinnt. Mehr...

Daniel Yule siegt in Kitzbühel im Slalom. Es ist sein dritter in dieser Saison – und an diesem Hang der erste eines Schweizers seit Dumeng Giovanoli 1968. Mehr...