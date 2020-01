«Beat ist hier eine Bombe»

«Ein absolutes Highlight» sei es, sagt Lauberhorn-Sieger Beat Feuz über das Gefühl, ins Ziel zu fahren und die grüne Bestzeit aufleuchten zu sehen. «Das könnte von mir aus jede Woche so sein!» Schon beim Hundschopf habe er gehört, wie die Zuschauer ihn anfeuern. «So etwas erleben und sehen zu dürfen, ist unglaublich.» Er sei am Limit gefahren und habe gar seine Schiene an der Hand vor dem Rennen ausgezogen. Feuz sagt: «Das wäre nicht erlaubt gewesen vom Arzt – dieser wusste aber von nichts!»

Dass Feuz der König vom Lauberhorn ist, anerkennt auch Dominik Paris. Der Südtiroler ist ganz zufrieden mit Rang 2, er steht in Wengen erstmals auf dem Podest. «Zweiter hinter Beat zu werden, hätte ich vor dem Rennen sofort unterschrieben. Er ist hier eine Bombe! Ihn hier zu schlagen, ist fast unmöglich», so der 30-Jährige.

Hintermann und Weber überraschen positiv



Für die weiteren Schweizer Highlights sorgten Mauro Caviezel, Niels Hintermann und Ralph Weber. Caviezel, der in den Trainings Erster und Zweiter geworden war, beendete das Rennen auf Rang 5. Ein Fehler beim Kernen-S kostete den Bündner den Podestplatz. «Wenn man weiss, was möglich wäre, ist es ärgerlich, dort Zeit liegen zu lassen», sagte er. Der 31-Jährige weiss, wer die Schlüsselstelle besser gemeistert hat: «Beat hat gezeigt, wie man dort fahren muss!»

Bei Hintermann und Weber war die Freude über die Klassierung in den Top 10 gross. «Ich bin mega zufrieden mit dem Resultat», sagte Hintermann. «Die Unterstützung der Zuschauer bei der Minschkante zu hören, war unglaublich.» Weber schloss sich diesem Fazit an: «Für mich war es eine schwierige Zeit, ich musste diese Saison viele Qualifikationsrennen bestreiten. Ich geniesse es jedes Mal, in Wengen ins Ziel zu fahren. Hier gut abzuschneiden, ist für einen Schweizer Skifahrer das Grösste.»

Carlo Janka haderte mit einem Fehler im Canadian Corner, er konnte zwar einen Sturz in extremis verhindern, fiel aber auf Rang 14 zurück. «Kurz hat mich der Fehler im oberen Teil noch beschäftigt. Aber ich werde das möglichst schnell abhaken und mich auf Kitzbühel vorbereiten.»

Am 25. Januar steht dort der Abfahrtsklassiker auf der Streif an. Beat Feuz feiert seinen Titelhattrick in Wengen – und wird in einer Woche zusammen mit Dominik Paris erneut als grosser Favorit antreten. (va)