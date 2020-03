Der kompetenteste Experte von Dario Cologna heisst: Dario Cologna. Weil der Bündner in der Beurteilung seiner Leistungen die rosa Brille sehr wohl ablegen kann, sagt er: «Für eine Podestplatzierung muss bei mir mittlerweile alles aufgehen.»

Die Aussage lässt sich an seiner Saisonbilanz verdeutlichen: Obschon mit den 50 km von Oslo am Sonntag und dem Saisonfinale darauf noch ein paar Rennen anstehen, ist jetzt schon klar: Nur einmal reichte es dem 33-Jährigen bislang aufs Podest – bei 13 Einsätzen.

Cologna war dieses Jahr wieder besser. (Bild: Keystone)

War Cologna in seiner goldenen Schaffensphase zwischen 2010 und 2013 fast schon ein Garant für Top-3-Plätze – in der Saison 2011/2012 schaffte er es gleich 17-mal aufs Podest –, durfte er diesen Winter nur am Heim-Weltcup in Davos als Dritter vom Treppchen winken.

Das Jahr 2018 war ein Ausreisser

Trotzdem darf er mit sich zufrieden sein: Im Vergleich zum Vorjahr hat er sich den Besten wieder genähert. Er lieferte mehr Top-10-Ergebnisse als in der Saison 2018/2019 und damit weniger Resultate im ferneren Mittelfeld.

Immer klarer wird im Vergleich der letzten fünf Saisons auch, dass bloss das Olympiajahr 2018 mit Gold über 15 km Skating und dem Gesamtsieg an der Tour de Ski ein extremer Ausreisser war – in positiver Hinsicht. Bis heute können sich selbst Cologna und seine Betreuer nicht wirklich erklären, warum er ausgerechnet in diesem Schlüsseljahr derart viel besser performte als davor und danach.

Die sehr simple und positive Erklärung, weil in seinen zwei finalen Jahren mit WM (2021) und Olympischen Spielen (2022) nochmals zwei Grossanlässe anstehen: Der vierfache Olympiasieger ist primär bereit, in der Vorbereitung auf die ganz grossen Momente noch einmal zuzulegen – und damit im Arbeitsalltag nochmals Energien freizusetzen, die er wie seine Betreuer in einem Winter wie diesem ohne grosse Ereignisse nicht aus ihm herauszukitzeln vermögen.

Cologna hat an Schnelligkeit eingebüsst

Die Sieglosigkeit der letzten zwei Saisons aber ist am alternden Champion nicht spurlos vorbeigegangen. Redete er in seinen besten Jahren stets von Titeln, die er anpeile, sagt er mittlerweile, auch mit dem Gewinn einer Medaille zufrieden sein zu können. Cologna konnte sich früher nur selber schlagen. Mittlerweile hat eine neue Generation um den Russen Alexander Bolschunow und den Norweger Johannes Kläbo diese Führungsrolle übernommen.

Marge hat Cologna im Vergleich zu seinen jungen Widersachern, die eher noch besser werden, keine. (Bild: Keystone)

Cologna kann primär seine Erfahrung dagegensetzen – und eine smarte Wahl der Schlüsselwettkämpfe. Hatte er früher an einem Grossanlass stets an allen Rennen eine Chance auf eine Medaille, bleiben ihm mittlerweile nur noch wenige Einsätze, weil er sukzessive an Schnelligkeit eingebüsst hat.

Noch sehr viel stärker als bisher muss Cologna darum zum Rosinenpicker werden und sich ungemein fokussierter auf die zentralen Wettkämpfe vorbereiten. Das dürfte die Königsdistanz über 50 km sein – oder gemessen an den Erfolgen seine Paradedisziplin, die 15 km im Einzelstart.

Die Vorbereitung muss perfekt sein

Und obschon sich der routinierte Cologna in diesem Winter wieder frischer und agiler präsentierte, muss er eine Baustelle möglichst rasch beheben: Ausgerechnet an denjenigen Rennen, die er in diesem Winter für wichtig erklärte, schnitt er meist nur okay ab.

Zum erfolgreichen Rosinen­picker allerdings kann Dario Cologna nur werden, wenn er die Vorbereitung perfekt hinbekommt – und nicht wie in diesem Jahr teilweise auch krankheitshalber zurückfällt. Denn klar ist: Marge hat er im Vergleich zu seinen jungen Widersachern, die eher noch besser werden, keine.