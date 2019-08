Die Ära Hirscher geht am Mittwoch zu Ende

Seit Freitag herrscht in Österreich Klarheit. Am kommenden Mittwoch wird Marcel Hirscher seinen Rücktritt verkünden. Der 30-Jährige hat in seine Heimat Salzburg eingeladen, wo er ab 20 Uhr während einer Stunde vor versammelter Weltpresse seine Beweggründe erläutern wird. ORF 1 und oe24.tv übertragen den Event live, zu dem die Entourage Hirschers am Freitag unter dem Titel «Rückblick, Einblick, Ausblick» einlud.

Sein Umfeld liess bis zuletzt nichts unversucht. In der «Kronen Zeitung» ist zu lesen: «Obwohl es mehrere Funktionäre, Trainer, Betreuer und auch Freunde gab, die in den letzten Tagen versuchten, Marcel doch noch zum Umdenken zu bewegen.» Hirscher habe sich nach der vergangenen Saison ausgelaugt, matt und leer gefühlt. Zudem will der 30-Jährige mehr Zeit mit seiner Frau Laura und dem knapp einjährigen Sohn verbringen.

Der Entscheid des achtfachen Gesamtweltcup-Siegers kommt nicht überraschend. Bereits im Sommer 2018 hatte er damit geliebäugelt, sich dann aber auch mit Hilfe von Youtube-Videos neu motivieren können. Hirscher schaute sich Videomaterial seiner besten Läufe an und stellte damals fest: «Es wäre schade, jetzt aufzuhören.» Ein zweites Mal konnten ihn die Highlight-Videos nicht zum Bleiben bewegen. (red)